Festiwal, według zapowiedzi Kulczyk, ma zyskać nowy charakter. Dominantą w jego nowej odsłonie będzie rola kobiety we wszystkich aspektach aktywności, twórczości i wolności.

Reklama

"Nie mogłam pozwolić na to, aby jego 33. edycja była ostatnią"

W lipcu tego roku z festiwalem w dotychczasowej roli pożegnał się Michał Merczyński – inicjator, organizator i wieloletni dyrektor festiwalu. O pomoc dla festiwalu zaapelowali w liście otwartym do władz Poznania ludzie kultury i mediów. Kilka tygodni później organizatorzy festiwalu poinformowali o zainteresowaniu marką Malta Festival Poznań Dominiki Kulczyk.

Reklama

"Taka pomoc może pozwolić na kontynuację przedsięwzięcia, którego przyszłość stała pod znakiem zapytania i umożliwić dalszą pracę na rzecz Malty jej twórcy Michałowi Merczyńskiemu" – podano wówczas.

W poniedziałek Dominika Kulczyk podkreśliła w mediach społecznościowych, że organizowany od 1991 r. festiwal przez ponad trzy dekady zgromadził ponad 2,5 mln widzów zainteresowanych wartościową sztuką, teatrem, muzyką i literaturą.

"Nie mogłam pozwolić na to, aby jego 33. edycja była ostatnią. Ta transakcja ma także dla mnie wymiar symboliczny, bo pierwszym mecenasem wydarzenia był mój Tato. Jestem dumna i szczęśliwa, że to niezwykłe przedsięwzięcie będzie nadal chlubą mojego rodzinnego miasta. Jednocześnie, zgodnie z moją zapowiedzią sprzed kilku miesięcy – zyska nowy charakter. Dominantą projektu w jego nowej odsłonie będzie rola kobiety we wszystkich aspektach aktywności, twórczości i wolności. To formuła unikalna na skalę globalną!" – podała.

Dominika Kulczyk poinformowała też, że Michał Merczyński będzie wciąż zaangażowany w organizację Malty.

Pierwszy festiwal Malta odbył się w Poznaniu w 1991 r.

W połowie lipca władze Poznania wydały stanowisko na temat sytuacji Malta Festival Poznań, w którym podkreślono, że władze miasta są gotowe do publicznej debaty na temat przyszłości festiwalu.

"Nie potwierdzamy natomiast poruszanego w artykułach poświęconych obecnej sytuacji fundacji wątku, jakoby [nie było] zaawansowanych rozmów na temat przejęcia przez miasto marki Malta Festival i związanych z nią praw należących do Fundacji Malta bądź przekształcenia fundacji w samorządową instytucję kultury" – podkreślono w stanowisku.

Miasto wskazało też, że nie zgadza się na przedstawianie poznańskiego samorządu, jako podmiotu, który jest "zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności za problemy finansowe Fundacji Malta i rozwiązania ich poprzez wydatkowanie dodatkowych środków publicznych na spłatę jej długu". Poznań od początku istnienia festiwalu był jego mecenasem. Na organizację ostatnich dziesięciu odsłon imprezy samorząd miasta wydał 24,2 mln zł.

Pierwszy festiwal Malta odbył się w Poznaniu w 1991 r. Nazwa pochodzi od Jeziora Maltańskiego, przy którym organizowano plenerowe przedstawienia teatralne.

Impreza zaliczana jest do największych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy ostatniego, 33. festiwalu, przygotowali dla widzów prawie 50 wydarzeń w 13 lokalizacjach Poznania, z udziałem prawie 200 artystów.

Autor: Rafał Pogrzebny