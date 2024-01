Jaka przyszłość czeka tradycyjne firmy świadczące usługi finansowe?

Fundamentem usług finansowych jest wymiana wartości między ludźmi. Odbywała się ona najpierw w ramach barteru, następnie zaczęto korzystać z monet, potem posługiwano się listami kredytowymi, a dzisiaj mamy płatności cyfrowe. Wraz z kolejnymi przełomami coraz więcej ludzi na świecie mogło zacząć kupować i sprzedawać. Widzę coś wspaniałego w tym, co robimy: konsumenci mogą kupić coś w dowolnym miejscu globu z niezachwianą pewnością, że płatność dotrze do sprzedawcy, a oni w zamian otrzymają to, czego chcą. Rzeczywistość staje się coraz bardziej cyfrowa i mobilna, a na świecie istnieje wiele różnych metod płatności.

Reklama

Cały wywiad przeczytasz we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" i na eGDP.