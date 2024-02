Grupa Asbis zwiększy swoją powierzchnię magazynową o ponad 30% - buduje w Kazachstanie nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni ok. 20 tys. m2, podała spółka. Nowe centrum dystrybucyjne ma zostać oddane do użytku najpóźniej na początku 2025 r.

Inwestycja jest odpowiedzią na rosnący popyt w Kazachstanie, w którym spółka mocno zintensyfikowała swoją obecność od 2022 r., podano.

"Kazachstan to jeden z najszybciej rosnących rynków w Azji. Od lat jesteśmy obecni w regionie Azji Centralnej i rynki te, w tym Kazachstan, są przez nas mocno rozwijane. Już mogę powiedzieć, że koncentracja na tych rynkach to nasz olbrzymi sukces. Rośniemy tu bardzo szybko, dlatego niezbędna jest nowa powierzchnia dystrybucyjna, która pozwoli nam szybciej i sprawniej zaopatrywać naszych klientów. Spodziewamy się kolejnych wzrostów rynkowych, ta inwestycja z pewnością się do tego przyczyni" - powiedział CEO Grupy Asbis Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 2,69 mld USD w 2022 r.