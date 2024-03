Marsz odbył się pod hasłem "Życie kobiety jest zwierciadłem czasu". Akcje takie odbywają się co roku 8 marca, w Międzynarodowym Dniu Kobiet, który w krajach postsowieckich - w tym również w Kirgistanie - obchodzony jest nad wyraz uroczyście.

W ciągu roku liczba przypadków wzrosła o 32,6 proc.

Uczestnicy marszu wzywali do położenia kresu przemocy wobec kobiet, zapewnienia im bezpieczeństwa oraz swobody wypowiedzi. Apelowano do policji o nieobojętność wobec takich przestępstw. Do zgromadzonych zwróciły się aktywistki oraz ofiary przemocy domowej.

Z danych MSW wynika, że w 2023 roku w Kirgistanie, zamieszkanym przez niespełna 7 mln osób, zarejestrowano 13104 przypadki przemocy domowej, co w porównaniu z rokiem 2022 stanowi wzrost o 32,6 proc. Skala niezgłoszonych i nieujawnionych przypadków pozostaje nieznana.

W wywiadzie dla Radia Swoboda Begajym Zamirbek, feministka i autorka podcastu o życiu i prawach kobiet w Azji Środkowej, oceniła sytuację praw kobiet w Kirgistanie jako złą. "Jeśli nie ma kobiet u władzy, to nie uchwala się przepisów chroniących nasze prawa" - zauważyła.

W sąsiednim Kazachstanie feministki nie uzyskały zezwolenia władz na marsz

Międzynarodowe organizacje praw człowieka i eksperci wielokrotnie wzywali władze Kirgistanu do "zaprzestania marginalizowania problemu przemocy w rodzinie". W rankingu "Women's Peace and Security Index", określającym sytuację kobiet społeczną w poszczególnych krajach, Kirgistan ponownie został sklasyfikowany najgorzej wśród wszystkich postsowieckich państw Azji Centralnej i znalazł się na 95. miejscu (dla porównania - Polska jest na miejscu 27., Ukraina na 117 - PAP). Ranking opublikowany został przez think tank Georgetown Institute for Women Peace and Security w październiku 2023 roku.

W sąsiednim Kazachstanie (sklasyfikowanym w powyższym rankingu na miejscu 70.) feministki nie uzyskały zezwolenia władz na marsz poświęcony podobnym zagadnieniom - informuje Radio Swoboda. Organizatorki z największego miasta w kraju - Ałmaty - starały się o zezwolenie od zeszłego roku, ale bezskutecznie. Uzyskano jedynie zgodę na zastępczą pikietę w czwartek, 7 marca pod hasłem "O godne życie dla kobiet!". Na wiecu prezentowano zdjęcia kobiet zabitych wskutek przemocy domowej oraz hasła związane z prawami kobiet.

W piątek prezydent kraju Kasym-Żomart Tokajew w płomiennym przemówieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet podkreślał ich rosnącą rolę w życiu społecznym.