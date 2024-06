Terminy składania wniosków?

Od 6 maja przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a maksymalna kwota, o którą można się ubiegać, to 540 tys. zł - wynika z komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) poinformował PAP, że do tej pory złożono ponad 2,3 tys. wniosków w tej sprawie i obecnie są one w trakcie oceny. Nabór na dotacje z KPO na przedsięwzięcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branży HoReCa potrwa do 5 czerwca br. - dodano.

Jakie wsparcie?

"Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji wydatków. Aby otrzymać częściową refundację wydatków lub płatność końcową, przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o płatność w dowolnym momencie realizacji przedsięwzięcia. Wniosek o płatność będzie weryfikowany i zatwierdzany nie dłużej niż w ciągu 30 dni od jego złożenia. Następnie w ciągu 15 dni wystawione zostanie zlecenie płatności na rzecz przedsiębiorcy. W zależności od liczby złożonych wniosków i ich poprawności, terminy mogą być krótsze" - przekazało MFiPR.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Jak zaznaczono w komunikacie PARP, o pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc., liczonych rok do roku. Dofinansowanie obejmuje inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją i wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP. Wsparciem objęte są też działania na rzecz podniesienia kwalifikacji pracowników.

Ile można uzyskać?

Maksymalna wartość wsparcia wynosi 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych, co oznacza, że wymagany wkład własny wynosi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wysokość wsparcia wynosi od 50 tys. złotych do 540 tys. złotych. Realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.

Na wsparcie zarezerwowano 1 mld 200 mln zł ze środków KPO.

Z danych przytoczonych przez PARP w raporcie "Raport z badania pracodawców. Powrót do rzeczywistości? Drugi rok pandemii oczami polskich firm" wynika, że 89 proc. przedstawicieli małych firm z branży łączącej handel, zakwaterowanie i gastronomię zadeklarowało, że pandemia negatywnie odbiła się na prowadzeniu ich działalności. Wśród głównych przeszkód, które wskazali ankietowani przedsiębiorcy były: spadek liczby klientów (51 proc. wskazań); wysokie koszty funkcjonowania firm (46 proc.); spadek zysków ze sprzedaży usług lub produktów (42 proc.), zmniejszenie współpracy biznesowej z partnerami (34 proc.). W raporcie zwrócono uwagę, że najczęściej negatywne skutki odczuły firmy zatrudniające do 50 osób.

Według PARP konieczne jest dostosowanie branży do możliwości radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, które mogą wystąpić w przyszłości, np. poprzez nowe sposoby dostarczania produktów i usług, przeprofilowanie działalności czy jej dywersyfikacje. (PAP)

