W piątek obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej.

Poczta Polska powstała w czasach panowania króla Zygmunta II Augusta

Operator pocztowy przypomniał, że Poczta Polska powstała w czasach panowania króla Zygmunta II Augusta. Ustanowił on w 1558 roku stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń, co uznawane jest za początek polskiej poczty.

"Kluczową rolę Poczta odegrała w okresie zaborów, kiedy często była jedynym bezpiecznym kanałem komunikacji pomiędzy rozproszonymi w różnych państwach obywatelami a działaczami niepodległościowymi" - stwierdzono. Zauważono, że Poczta Polska jest jedną z najstarszych firm "nie tylko w naszym kraju, ale i całej Europie".

Duży wskaźnik zaufania wśród Polaków

Przekazano, że z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków. Zdaniem operatora badania pokazują, że cieszy się ona niemal najwyższym wskaźnikiem zaufania spośród instytucji w Polsce. Podkreślono, że listonosze traktują swoją pracę wyjątkowo i "mają poczucie, że polega ona nie tylko na realizacji codziennych zadań".

Poczta oceniła, że jej historia to przykład ewolucji technologicznej i adaptacji do zmian na świecie. "Od posłańców konnych, przez pierwsze karety pocztowe, aż po pociągi i samoloty – każda epoka wnosiła wkład w system przekazywania przesyłek" - zaznaczono.

Poczta Polska zapewnia, że przy obchodzeniu swojego 466-lecia nie celebruje tylko swojej tradycji i historii, lecz pamięta także o przyszłości i rozwoju spółki. "Łącząc tradycję z nowoczesnością, Poczta może nie tylko utrzymać swoją historyczną rolę w łączności i logistyce, ale także budować pozycję nowoczesnej i zrównoważonej instytucji" - stwierdzono.

Trudna sytuacja w Poczcie Polskiej

Biuro prasowe Poczty Polskiej informowało w kwietniu, że sytuacja poczty jest "niezwykle trudna", odnotowała ona "największą, historyczną stratę". Wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński pod koniec kwietnia poinformował w Sejmie, że zarząd Poczty Polskiej zamierza w br. zmniejszyć liczbę stanowisk pracy o 5 tys. etatów.

Natomiast w połowie maja, w rozmowie z PAP prezes spółki Sebastian Mikosz stwierdził, że Pocztę należy "wymyślić na nowo", a listonosze stopniowo powinni przechodzić w rolę kurierów. Zwrócił uwagę, że Poczta nie jest już monopolistą na rynku, a tradycyjne usługi świadczone przez nią gasną. Przekazał też, że strata brutto całej Grupy Poczta Polska za 2023 r. to prawie 468 mln zł. Strata brutto samej Poczty, to 745 mln zł, ale wynik Grupy poprawia Bank Pocztowy. Mikosz pełnił obowiązki prezesa spółki od połowy lutego br., a 25 marca rada nadzorcza powołała go na prezesa.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Zatrudnia ok. 62 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całym kraju. (PAP)