Pracowitość, determinacja i konsekwencja pozwalają na zrobienie w Polsce kariery w amerykańskim stylu. Dowiódł tego kasjer z sieci Dino, który teraz będzie zarządzać handlowym gigantem.

Elektronik zostaje sklepowym kasjerem

O awansie swojego pracownika sieć poinformowała w komunikacie o powołaniu nowego członka zarządu, ale ten zawodowy awans jest naprawdę imponujący. Chodzi o czterdziestodwuletniego Marcina Jędraszaka, absolwenta Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Jego wyuczony zawód to technik elektronik ze specjalizacją z automatyki.

Jędraszak postawił jednak na pracę w handlu. W 2004 roku dostał posadę magazyniera i kasjera. Potem szybko zaczął się wspinać po szczeblach kariery. Już po roku awansował na kierownika marketu. Dwa lata później objął stanowisko szefa magazynu centralnego Dino, gdzie pracował pięć lat, do 2012.

Awans goni awans

Potem przyszedł kolejny awans. W 2013 roku Jędraszak objął funkcję kupca, co wiązało się z odpowiedzialnością za rozwój oferty produktowej całej sieci. - W ramach swoich obowiązków współpracował z producentami żywności, wyszukiwał nowe produkty do oferty sklepów Dino oraz negocjował warunki handlowe z dostawcami – informuje spółka.

Ale to był tylko kolejny przystanek w pociągu Jędraszaka do kariery. Po pięciu latach już piastował stanowisko dyrektora do spraw sprzedaży. Nie tylko nadzorował handel, ale także marketing, aranżację i funkcjonowanie marketów Dino. W roku 2020 zarządzał już funkcjonowaniem całej sieci.

Droga na szczyt

Będzie to robił nadal, ale teraz z jeszcze wyższego stanowiska. Jak podała spółka, z początkiem nowego roku Marcin Jędraszak zasiądzie w fotelu członka zarządu Dino Polska. Ambitny pracownik sieci w dwie dekady pokonał zawodową drogę od kasjera do jednego z najwyższych stanowisk w firmie wartej ponad 40 miliardów złotych. Właściciel spółki Tomasz Biernacki w ostatnim rankingu najbogatszych Polaków „Wprost” trafił na szczyt zestawienia. Jego majątek jest wyceniany na blisko 20 mld złotych.

Ile zarabiają w Dino najlepsi?

Ile będzie zarabiać Jędraszak? Jak pisze bankier.pl, dokładne wynagrodzenie członków zarządu notowanej na giełdzie spółki nie jest tajemnicą. Wysokość uposażenia w Dino ustala się na podstawie przyjętej przez akcjonariuszy „polityki wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej”. Wiadomo, że na taką pensję składa się wynagrodzenie miesięczne oraz wynagrodzenie zmienne w postaci premii kwartalnych i rocznych. Członkowie zarządu Dino zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Jak się to przekłada na konkretne pieniądze?

Stała miesięczna pensja w zarządzie nie powinna przekraczać dziesięciokrotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego. Jak liczy bankier.pl, razem z wynagrodzeniem zmiennym oraz ewentualnym wynagrodzeniem w spółkach zależnych Dino, co nie jest rzadkością, kwota może przekroczyć milion złotych zł rocznie, na co wskazywałyby archiwalne dane.