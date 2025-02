Putin szykuje się na powrót zachodnich firm. Część z nich wyraziła zainteresowanie

Rosja i USA mogą stać w obliczu odrodzenia relacji biznesowych - wynika z tekstu, który można przeczytać na portalu dziennika "Financial Times". Według doniesień Władimir Putin miał polecić w piątek swojemu rządowi, by przygotował się do powrotu zachodnich firm do Rosji. Rosyjski przywódca chce jednak pewnych przewag dla firm rosyjskich na rynku.