Bat na migrantów. Duże miasto kupuje przerażający system

Co zrobić, gdy w mieście zaczyna przybywać migrantów o odmiennym kolorze skóry? Do akcji zaprząc trzeba nowoczesną technikę i bardzo inteligentne kamery, które same ocenią, kto jest „podejrzany”. A wszystko to w kraju, który sam uważa się za europejski oraz na lewo i prawo szermuje słowami o prawach człowieka, zarzucając innym ich łamanie.