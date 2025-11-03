Rozmowa odbyła się podczas Kongresu MŚP we Wrocławiu. Zdaniem Andrzeja Lazarowicza, obecnie największym problemem w relacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami jest brak zaufania. – Spowodowane jest to niezrozumieniem kwestii wdrażania nowych technologii w firmach. Pracownicy często czytają w mediach, że jest to zagrożeniem dla ich miejsc w pracy – zauważył.

Chodzi też o automatyzację

Pracownicy obawiają się rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, ale istotne znaczenie ma także automatyzacja procesów pracy. Gdzie więc leży problem: w samych zmianach czy w sposobie, w jaki są one komunikowane? – Doradzamy firmom, by zaczęły od komunikacji i budowy kultury zaufania. Trzeba przedstawić wizję, zgodnie z którą w nowym sposobie pracy odnajdą się wszyscy pracownicy – powiedział Andrzej Lazarowicz.

AI a kompetencje pracowników

Rozmówca dodał, że coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmach nie musi wiązać się z redukcją etatów, ale może oznaczać całkiem nowe możliwości. Dzisiaj wyzwaniem jest przede wszystkim pozyskiwanie kompetencji. Pracownicy, którzy będą mieli więcej czasu na ich podnoszenie, staną się inżynierami rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, nie musząc już samemu programować.

– Pozwoli to rozwijać kompetencje twarde idące w kierunku zagospodarowania nowych technologii, ale także miękkie, które dają możliwość lepszej współpracy pomiędzy pracownikami i działami, tworząc nową synergię – powiedział Andrzej Lazarowicz.

