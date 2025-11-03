Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną instytucją finansową, która tworzy w regionie trwały system finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Organizuje m.in. programy wsparcia dla firm oparte na finansowych instrumentach zwrotnych, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, instrumentach quasi-kapitałowych i kapitałowych, a także poręczeniach kredytów, leasingu, transakcji faktoringowych i wadialnych.

Wydarzenia specjalnie dla MŚP

Jak mówi prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, ideą organizacji pierwszej edycji Kongresu MŚP było wsparcie przedsiębiorców. – W poprzednich latach organizowaliśmy inną konferencję, o nazwie Mikrokosmos Inwestycji. Gromadziła ona inwestorów, którzy chcieli wejść kapitałowo w start-upy, jakie wytypowaliśmy na terenie naszego województwa – opowiada Robert Koszut.

W tym roku pojawił się pomysł, aby zwieńczając inny projekt, Dolnośląscy Liderzy Biznesu, czyli cykl spotykań z przedstawicielami świata biznesu, zebrać przedsiębiorców na jednym, większym wydarzeniu.

600 mln zł na wsparcie finansowe firm

Dolnośląski Fundusz Rozwoju dysponuje obecnie kwotą ok. 600 mln złotych, którą dystrybuuje na terenie całego województwa. – Zależało nam, aby był to jeden z wątków kongresu, ale poszerzyliśmy tematy dyskusji o wszelkie doświadczenia małych i średnich przedsiębiorstw. Była także mowa o deregulacji. Poruszyliśmy całe spektrum zagadnień, które powinny interesować mikro, małych i średnich przedsiębiorców, by stabilizowali swój biznes i rozwijali go dalej – mówi Robert Koszut.

Dlaczego władze lokalne tak bardzo wspierają sektor MŚP? – Jest to absolutny fundament gospodarki naszego regionu i kraju. Wypracowują oni niemal połowę PKB, w całym kraju zatrudniają ok. 7 mln pracowników. To bardzo istotna część naszego życia gospodarczego, którą należy wspierać – podkreślał prezes DFR.

