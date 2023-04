- Bezpieczeństwo lekowe jest bardzo ważnym tematem odmienianym przez wszystkie przypadki. Zarówno pandemia, wybuch wojny w Ukrainie i cała niestabilna sytuacja geopolityczna spowodowały, że w Europie i na świecie uświadomiliśmy sobie, że uzależnienie lekowe od krajów azjatyckich, w szczególności Chin i Indii, gdzie wytwarzana jest większość substancji czynnych i wiele leków powoduje, że nie możemy się czuć do końca bezpiecznie w tej sytuacji, którą mamy – mówi Katarzyna Dubno.

Ekspertka zwróciła uwagę na kwestię ustawy refundacyjnej, która powinna regulować kwestie dotyczące polityki lekowe.

- Dziś na stole mamy ustawę refundacyjną, w której – z czego bardzo się cieszymy – znalazło się pojęcie wzmacniania bezpieczeństwa partnera lekowego w postaci pewnego rodzaju benefitów dla tych wytwórców leków, którzy tę produkcję leków prowadzą. Wszyscy tylko pytamy, czy to naprawdę jest taki instrument, który zachęci zarówno tych krajowych producentów leków do zwiększania produkcji i poważnych inwestycji, a jednocześnie zachęci tych zagranicznych producentów, by lokowali swoją produkcję w Polsce.

Więcej w materiale wideo.