Indeks WIG20 rośnie o ok. 35 proc., a WIG pokonuje symboliczną barierę 100, a nawet 111 tys. pkt. Rośnie liczba rachunków maklerskich. W 2025 r. przekracza poziom 2 mln i na koniec listopada osiąga poziom 2,4 mln.

Jednocześnie mijający rok był ważny w kwestii budowania pozycji polskiego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej w kontekście projektu Unii Oszczędności i Inwestycji. W naszym interesie leży, aby głos średnich i mniejszych ośrodków był słyszany i uwzględniany w procesie wzmacniania roli rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju gospodarczego UE.

Przyszłość rynków kapitałowych w UE

W 2025 r. Grupa KDPW aktywnie brała udział w dyskusjach i debatach zarówno w kraju, jak i za granicą, podczas których prezentowała spojrzenie rynków regionalnych na kwestie związane z Unią Oszczędności i Inwestycji. Rok rozpoczęliśmy od organizacji w styczniu, wspólnie z warszawską giełdą, European Capital Markets Forum. Wydarzenie to odbyło się w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, goszcząc w Warszawie kluczowe postacie odpowiedzialne za kształtowanie rozwoju rynków kapitałowych w UE.

Podczas forum wskazywaliśmy, że pomimo istniejącej fragmentacji w Europie polski rynek kapitałowy jest świetnie wpisany w ekosystem rynków europejskich, czego dowód stanowi m.in. 70 proc. udział inwestorów zagranicznych w obrotach na polskiej giełdzie. Z punktu widzenia instytucji post-transakcyjnych należy usuwać bariery związane z rozrachunkiem transgranicznym, w tym poprzez zmianę regulacji w zakresie prawa własności papierów wartościowych, prawa korporacyjnego, prawa podatkowego oraz dalszą harmonizację praktyk rynkowych w zakresie obsługi zdarzeń korporacyjnych w UE, a nie koncentrować się na konsolidacji centralnych depozytów czy giełd.

Nasz punkt widzenia prezentowaliśmy także na zagranicznych konferencjach, m.in. w Sztokholmie i w Brukseli.

Aktywne rachunki w KDPW_CCP

Aby zwiększyć stabilności unijnych usług rozliczeniowych, Komisja Europejska wprowadziła w pakiecie EMIR 3.0 obowiązek posiadania przez podmioty będące uczestnikami rynku derywatów OTC tzw. aktywnych rachunków (kont rozliczeniowych) w unijnych, autoryzowanych CCP dla wybranych instrumentów rozliczanych w EUR i PLN.

Wprowadzenie wymogu utrzymywania aktywnych rachunków w CCP z siedzibą w Unii Europejskiej ma niwelować ryzyka wynikające z nadmiernej koncentracji derywatów OTC rozliczanych przez uczestników rynku unijnego w CCP z państw trzecich i umożliwić zmniejszenie powstałej w ten sposób wysokiej ekspozycji wobec tych CCP.

KDPW_CCP, jako autoryzowana izba rozliczeniowa, czyli CCP z siedzibą w UE, prowadząca rozliczenia derywatów OTC w EUR i PLN, zaoferowała usługę aktywnych rachunków.

Współpraca z rynkiem kapitałowym w Armenii

W czerwcu 2025 r. KDPW uzyskał akredytację uprawniającą do nadawania kodów LEI podmiotom prawnym zarejestrowanym w Armenii. Rozszerzenie akredytacji wpisuje się w strategię usługi LEI ukierunkowaną na poszukiwanie nowych możliwości rozwoju, m.in. poprzez zwiększenie jej zasięgu geograficznego i rozwój kanałów dystrybucji.

Kolejnym elementem zacieśniającym relacje między rynkami kapitałowymi w Polsce i w Armenii było podpisanie umowy między Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych a Central Depository of Armenia (CDA) we wrześniu 2023 r. Dzięki temu utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z rynkiem armeńskim. Umowa otwiera dla tamtejszych spółek drogę do notowania na giełdzie w Warszawie. Porozumienie miedzy centralnymi depozytami stanowi element szerszej strategii wspierania rozwoju rynku kapitałowego w Armenii oraz budowania jego relacji z rynkami w Unii Europejskiej.

Rozwój usługi nadawania kodów LEI

W lutym 2025 r. KDPW udostępnił nową stronę internetową oraz aplikację do nadawania kodów LEI. Dzięki zmianom, które zostały wprowadzone w elektronicznym wniosku o kod LEI, proces uzyskiwania kodów LEI jest teraz znacznie krótszy. Wniosek o kod LEI został też znacząco uproszczony.

Pod koniec roku KDPW wdrożył także funkcjonalność Wirtualnego Asystenta na stronie internetowej LEI, który dzięki wykorzystaniu narzędzi AI wspiera proces obsługi klienta.

CSDonDLT czyli rEwolucja

W drugiej połowie roku Krajowy Depozyt przedstawił projekt CSDonDLT, którego efektem będzie implementacja dodatkowej, komplementarnej warstwy systemu depozytowo-rozrachunkowego opartej na technologii blockchain. Tworzone rozwiązanie na obecnym etapie koncentruje się na rozrachunku transakcji OTC, obejmując swoim zakresem zarówno przechowywanie, swobodny transfer papierów wartościowych, jak i atomowy rozrachunek transakcji w ramach warstwy DLT. Pełna interoperacyjność obu warstw systemu depozytowo-rozrachunkowego pozwoli na dokonywanie płynnych transferów papierów wartościowych z warstwy tradycyjnej do DLT i na odwrót.

Prezentowane przedsięwzięcie stanowi istotny krok w kierunku modernizacji i rozwoju infrastruktury krajowego rynku kapitałowego, odpowiadając zarówno na globalne trendy, jak i na inicjatywy podejmowane przez inne europejskie rynki w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii oraz nowych modeli biznesowo-operacyjnych.

