Sandoz wzmacnia własne kompetencje w obszarze leków biologicznych biorównoważnych, otwierając nowoczesne centrum rozwoju, aby wykorzystać możliwości „złotej dekady”

20 lat po wprowadzeniu na rynek pierwszego na świecie leku biologicznego biorównoważnego Sandoz otwiera nowe centrum rozwoju w Lublanie (Słowenia).

W pełni cyfrowo zintegrowany obiekt o wartości 99 mln USD, o powierzchni ok. 10 000 m² i zatrudniający ponad 200 naukowców, stanowi istotne wzmocnienie wewnętrznych kompetencji rozwojowych Sandoz.

Największy ośrodek rozwoju leków biologicznych biorównoważnych, wykorzystujący zaawansowane kompetencje naukowe i technologiczne, aby wesprzeć wzrost w nadchodzącej „złotej dekadzie” związanej z wygaśnięciem patentów na leki biologiczne o wartości ok. 320 mld USD.

Gilbert Ghostine, przewodniczący Rady Nadzorczej Sandoz, powiedział: „W roku, w którym obchodzimy 20-lecie pierwszego na świecie leku biologicznego biorównoważnego, jesteśmy dumni z pionierskiej roli, jaką Sandoz odegrał w zwiększaniu dostępu pacjentów do terapii leczących złożone schorzenia. Dziś, otwierając nasze nowe centrum rozwoju, inwestujemy w przyszłość, wykorzystując potencjał nauki i naszych kompetencji, aby szybciej i w bardziej przystępny sposób dostarczać pacjentom wysokiej jakości leki biologiczne biorównoważne, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój systemów opieki zdrowotnej.”

W pełni cyfrowo zintegrowany obiekt o wartości 99 mln USD i powierzchni około 10 000 m², będzie miejscem pracy dla ponad 200 naukowców i umożliwi kompleksowy rozwój zarówno substancji czynnych, jak i gotowych produktów leczniczych, w oparciu o zaawansowaną analitykę danych.

Nowe centrum jest w pełni zintegrowane z siecią rozwojową Sandoz, obejmującą m.in. laboratoria bioanalityczne oraz jednostki wczesnego etapu translacji naukowej w Holzkirchen (Niemcy) oraz rozwój systemów podania leku w Cambridge (Wielka Brytania).

Richard Saynor, CEO Sandoz, powiedział: „To nowoczesne centrum rozwoju leków biologicznych biorównoważnych w Lublanie stanowi istotny krok w kierunku poszerzania wewnętrznych kompetencji i jest kluczowym filarem naszej sieci rozwoju oraz produkcji. Przyspieszy rozwój naszego wiodącego portfolio i wraz z inwestycjami w obszarze produkcji umożliwi sprawne uruchamianie produkcji biologicznych leków biorównoważnych, wspierając tym samym ‘złotą dekadę’ bardziej przystępnej opieki zdrowotnej, w której w ciągu najbliższych dziesięciu lat wygasną patenty na leki biologiczne o wartości około 320 mld USD.”

Nowo otwarte centrum jest pierwszym z trzech kluczowych projektów inwestycyjnych, stanowiących część łącznej inwestycji Sandoz w Słowenii przekraczającej 1,1 mld USD. Celem jest stworzenie w Europie kompleksowego centrum rozwoju i produkcji leków biologicznych biorównoważnych.

Nowa inwestycja uzupełnia powstające zakłady w Lendavie (produkcja substancji czynnych) oraz w Brniku (produkcja sterylna i pakowanie), a także niedawne przejęcie zakładu leków biologicznych biorównoważnych w Tuluzie (Francja).

Sandoz jest globalnym liderem w obszarze leków biologicznych biorównoważnych – posiada 13 produktów na rynku oraz do 32 cząsteczek w fazie rozwoju w kluczowych obszarach terapeutycznych, takich jak onkologia, immunologia, neurologia, okulistyka i endokrynologia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

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O FIRMIE SANDOZ

Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) jest globalnym liderem w dziedzinie leków generycznych i biologicznych biorównoważnych realizującym strategię wzrostu nastawioną na osiągnięcie celu działania firmy, jakim jest wprowadzanie pionierskich rozwiązań zwiększających dostęp pacjentów do leczenia. Liczący ponad 20 000 osób zespół Pracowników Sandoz reprezentujących 100 narodowości działa razem, aby zapewniać pacjentom 900 milionów terapii rocznie, umożliwiając jednocześnie uzyskiwanie znacznych oszczędności dla ogólnoświatowej opieki zdrowotnej i jeszcze większego wpływu społecznego. Czołowe portfolio leków firmy obejmuje około 1300 produktów i stosowanych w leczeniu wielu chorób, od infekcji do nowotworów. Siedziba Sandoz znajduje się w Bazylei w Szwajcarii, a historia firmy sięga 1886 roku. W 2026 roku Sandoz świętuje 20 lat pionierskich działań w obszarze leków biologicznych biorównoważnych, 80 lat produkcji antybiotyków oraz 140 lat dziedzictwa. W 2025 roku Sandoz odnotował przychody netto w wysokości 11,1 mld USD.