Jak przekazano w komunikacie, do zatrzymań doszło w środę. "Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w związku ze śledztwem dotyczącym działalności grupy kapitałowej, w skład której wchodzą m.in. spółki z branży biopaliw oraz spirytusowej" - podano.

Wskazano, że wśród zatrzymanych jest prezes zarządu całej grupy kapitałowej Grzegorz Ś. "Do jego pierwszego zatrzymania doszło w sierpniu ubiegłego roku. Mężczyzna usłyszał wówczas zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużycia udzielonych uprawnień i wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów w majątku grupy kapitałowej" - przypomniano dodając, że na wniosek prokuratora Ś. został wtedy tymczasowo aresztowany. Decyzję tą zmieniono w marcu br. na poręczenie majątkowe w kwocie 3 milionów złotych oraz zakaz kontaktowania się z pracownikami grupy kapitałowej.

Podano również, że drugą z zatrzymanych osób jest kobieta zasiadająca m.in. w radach nadzorczych dwóch spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

"Zatrzymani po doprowadzeniu do prokuratury usłyszą zarzuty. Po przeprowadzeniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzję, co do stosowania środków zapobiegawczych" - zaznaczono.

Przypomniano, że postępowanie prokuratury dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w latach 2014-2019. "Jej członkowie wprowadzali w błąd akcjonariuszy spółek należących do jednej grupy kapitałowej, co do opłacalności i rzeczywistego celu transakcji gospodarczych. Dokonywali przeniesienia praw majątkowych oraz majątku ruchomego i nieruchomości, do spółek zagranicznych, kontrolowanych przez prezesa zarządu jednej ze spółek" - napisano.

Według śledczych, na skutek działań podejrzanych spółka mogła stracić ok. 96 milionów złotych.