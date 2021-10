Tegoroczna edycja Infoshare to aż 5 scen tematycznych, na których wystąpią m.in. Brittany Kaiser – znana sygnalistka Cambridge Analytica, ekspertka w zakresie wykorzystania danych oraz technologii blockchain, Erika Cheung – dyrektor wykonawcza Ethics in Entrepreneurship, jedna z kluczowych sygnalistów Theranos, a także Rob Smedley – najbardziej szanowany i rozpoznawalny ekspert Data Science Formuły 1, który opowie m.in. o wykorzystywaniu danych w branży motoryzacyjnej.

Reklama

Uczestnicy poznają także historię drogi do sukcesu rychłych polskich jednorożców – Stefana Batorego z Booksy i Michała Borkowskiego z Brainly. Posłuchają wystąpień Janiny Bąk(Janinadaily.com), Jakuba Biela(Jakubbiel.pl), Craiga Spence’a ze Spotify, Davida Polgara z All Tech Is Human, Rii Thomas (Polynia Advisory), Fionna Ferreira(Fionn & Co.), Johannesa Lenharda z Uniwersytetu w Cambridge,czy Bena Greevena z Litehouse.

Na głównej scenie konferencji odbędzie się także finał konkursu Startup Contest, w którym o nagrodę główną – 20 tysięcy EURO w gotówce – powalczą najlepiej zapowiadające się startupowe pomysły z całego świata.

Sprzedaż biletów na konferencję trwa na stronie organizatora, a imprezę odwiedzą tysiące uczestników. Ci, którzy nie pojawią się w Gdańsku osobiście, będą mogli oglądać transmisję na żywo na stronie https://infoshare.pl/conference/

Matchmaking–tu spotyka się biznes

Infoshare 2021 jak co roku, będzie przestrzenią do licznych spotkań z menedżerami i inwestorami z całego świata, którzy poszukują biznesowych jednorożców. Startupy obecne na konferencji, będą mogły zaprezentować się przed ponad 100 funduszami VC, m.in. RBL_, Sunfish Partners, Pracuj Ventures, bValue czy First Check Ventures. Rozmowy odbywać się będą podczas indywidualnych spotkań matchmakingowych online i offline, umawianych przy użyciu dedykowanego narzędzia. Tylko w 2019 roku na Infoshare odbyło się blisko 1700 takich spotkań.

“Infoshare to arena spotkań dla międzynarodowych korporacji i banków, które szukają dostępu do najnowszych technologicznych rozwiązań, projektowanych przez startupy. W 2019 roku na Expo gościliśmy przedstawicieli blisko 75 firm i instytucji, takich jak Microsoft, Intel, Mercedes, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Google Could, Accenture. W tym roku planujemy obecność ponad 60 wystawców” – mówi Grzegorz Borowski, CEO Infoshare – organizator konferencji.

Dla uczestników konferencji, którzy stawiają na networking, organizatorzy przewidzieli liczne imprezy m.in. Before Party i Great Networking Party z koncertem na żywo Fisz Emade Tworzywo. Dla posiadaczy biletów Executive i Investor przewidziane są również dwa dodatkowe wydarzenia: Welcome Dinner i Sunset Leader's Boat Trip.

Bilety

Darmowy wstęp na konferencję przewidziano dla posiadaczy Basic Pass, po uprzedniej rejestracji. Umożliwia on dostęp do otwartej sceny Arena, Expo Partnerów, Wirtualnego Expo Startupów oraz otwartych wydarzeń towarzyszących. W tym roku pierwszy raz za darmo dostępny jest także dedykowany startupom Startup Pass. Nowością w ofercie jest Networker Pass skierowany do osób, które na Infoshare chcą przede wszystkim nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Aby zagwarantować udział w wydarzeniu, nawet w przypadku obostrzeń ograniczających liczbę osób na terenie AmberExpo, organizatorzy oferują bilet stacjonarny w cenie online.

Bilety: https://infoshare.pl/is-register/

Więcej informacji: https://infoshare.pl/

______________

O Infoshare

Infoshare to największa konferencja technologiczna CEE, tworząca ekosystem, w którym nowe technologie łączą się z biznesem. Co roku do Gdańska przyjeżdżają tysiące uczestników. Wśród nich startupy, inwestorzy, przedstawiciele korporacji, programiści i marketerzy. To solidna dawka wiedzy i biznesu – kilkuset czołowych prelegentów z całego świata, blisko 200 wystąpień i warsztatów, kilka scen tematycznych każdego roku. Infoshare to także szereg imprez towarzyszących, będących okazją do nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń biznesowych. Konferencja to idealne miejsce dla firm na wczesnym etapie rozwoju. Dedykowane narzędzie do Matchmakingu pozwala umawiać indywidualne spotkania z inwestorami i nawiązywać ważne biznesowe relacje. Towarzyszący konferencji konkurs Startup Contest każdego roku gromadzi ponad blisko 700 startupów walczących o nagrody o wartości 30 000 euro w gotówce.