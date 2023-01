Promenade, czyli główna ulica Davos, pełna jest ludzi; wśród nich dużą część stanowią dziennikarze z całego świata, którzy będą relacjonować debaty z udziałem międzynarodowych gości między innymi ze świata biznesu i polityki. Co kilkadziesiąt metrów można spotkać osoby rozdające bezpłatnie poniedziałkowe wydanie gazety „Financial Times”. Ruch na ulicach nadzorowany jest stale przez służby porządkowe.

Na Promenade pod numerem 67 zlokalizowany jest też Dom Polski (Polish House), czyli polski pawilon konferencyjny, otwarty po raz pierwszy w 2019 r. Jego działalność zainaugurował wówczas prezydent Andrzej Duda, który w tym roku również weźmie udział w panelach dyskusyjnych, organizowanych w Davos.

„Widzimy duże zainteresowanie Domem Polski. Ludzie spacerujący po Promenade wchodzą do nas, interesują się” - powiedziała PAP jedna z osób czuwających nad organizacją wydarzeń w Domu Polskim. Polskiego pawilonu ciężko nie zauważyć: w oczy rzuca się duży napis „Polish House” i jego tegoroczne hasło, wpisane w mapę kraju: „Poland. Bridge to Freedom” (Polska. Most do Wolności).

„Wśród haseł wpisanych w mapę Polski czegoś brakuje” – mówi zdezorientowanym organizatorom jeden z cudzoziemców, który właśnie wszedł do Domu Polskiego. „Brakuje słowa: Lewandowski” – dodaje po chwili.

Od wtorku do piątku Dom Polski będzie gościł ponad 30 międzynarodowych prelegentów, którzy będą dyskutować o globalnej gospodarce, europejskiej niezależności energetycznej i innowacyjnych technologiach. Sale w Domu Polskim noszą nazwy różnych polskich miast, w tym Krakowa, Wrocławia oraz Katowic.

Niedaleko polskiego pawilonu znajduje się też Dom Ukraiński. Na budynku, który we wtorek będzie gościł polskiego prezydenta, widnieje duże hasło „Ukraine is you”. Tam również trwają ostatnie przygotowania.

„Spodziewamy się dużej liczby osób w związku z wizytą prezydenta Dudy” – powiedziała korespondentowi PAP jedna z pracownic ukraińskiego pawilonu.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rozpocznie się w poniedziałek o godz. 18 ceremonią wręczenia Kryształowych Nagród za pracę na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatu, zdrowia psychicznego i edukacji. Forum potrwa do soboty.

Z Davos Marcin Furdyna (PAP)