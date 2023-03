Nowe logo OChK i claim “We know the cloud” ma podkreślić kompetencje zespołu i wielowymiarowe doświadczenia zgromadzone w zrealizowanych już projektach chmurowych, które są jednym z kluczowych wyróżników firmy – czytamy w informacji prasowej.

Reklama

W ciągu zaledwie czterech lat obecności na rynku zbudowaliśmy zwinną organizację o unikalnych kompetencjach, która realizuje projekty chmurowe w każdym segmencie rynku z firmami różnej wielkości, od korporacji po szybko rosnące startupy. Wiele z nich z sukcesem prowadzi działalność także poza Polską lub ma zagranicznych inwestorów, co stwarza nam okazję do wspólnego poszukiwania nowych szans biznesowych na innych rynkach – mówi Michał Potoczek, CEO OChK. Jak dodaje, nowe, proste logo będące skrótem naszej nazwy, wspiera spójną komunikację do obecnych i przyszłych klientów, niezależnie od tego gdzie prowadzą swoją działalność.

Po niespełna czterech latach od rozpoczęcia działalności operacyjnej, OChK dostarcza usługi dla ponad 200 firm, a przychody ze sprzedaży usług przekroczyły w 2022 roku 200 mln zł. Zespół firmy składa się obecnie ze 150 wysokiej klasy ekspertów i ekspertek specjalizujących się m.in. w doradztwie transformacyjnym, projektowaniu architektury, migracji i modernizacji aplikacji, usługach zarządzania i bezpieczeństwa IT, chmurowym compliance oraz budowie i rozwoju natywnych aplikacji w chmurach publicznych. Firma ma także certyfikację ISO w zakresie kluczowych z punktu widzenia realizacji projektów chmurowych norm: ISO 27001, ISO 22301, ISO 27017, ISO 27018 – wynika z informacji prasowej.

Reklama

Firma rozpoczęła działalność operacyjną wiosną 2019 roku i w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy funkcjonowania podpisała strategiczne partnerstwa z Google i Microsoft, dzięki czemu obaj globalni dostawcy podjęli decyzje o inwestycjach w polski rynek i otwarciu na terytorium RP tzw. regionów chmury publicznej, należących do ich ogólnoświatowej sieci. Region Google Cloud został uruchomiony w 2021 roku, a otwarcie regionu Microsoft Azure planowane jest na 2023 rok.