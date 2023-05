Poszytek: Biznes i edukacja muszą zacząć mówić tym samym językiem

Ludzie biznesu definiują kompetencje inaczej niż określają to ludzie edukacji. Takie podejście ma charakter globalny. Musimy spowodować, że te dwa światy zaczną mówić tym samym językiem. – ocenia dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek.

W rozmowie z nami Poszytek twierdzi, że taka zmiana postawy edukacji i biznesu jest niezbędna m.in.: w celu kształcenia u młodych ludzi tzw. kompetencji miękkich. To na co przede wszystkim zwracają uwagę przedsiębiorcy to słabo rozwinięte u młodych ludzi takie umiejętności jak praca w grupie, komunikacja czy chęć tworzenia zespołów. W świecie cyfrowym poruszamy się lepiej lub gorzej jednak kluczem są umiejętności społeczne. – mówi.

Poszytek mówi także o konieczności rozwoju kompetencji przyszłości. Chodzi o rynek pracy, gdzie coraz więcej firm wykorzystuje najnowsze technologie w sposób zintegrowany. Jeśli chcemy przygotować młodych ludzi do takiego rynku pracy to musimy uczyć wykorzystywania tych technologii. Ważne jest kształcenie kadr, które będą w stanie rozwijać te technologie i nie mówimy tu tylko o informatykach. To też np. lekarze, psychologowie, którzy w grupie będą tworzyć różnego rodzaju innowacyjne produkty. – twierdzi.

Nasz rozmówca przy okazji dyskusji o sprzyjaniu innowacyjności zwraca uwagę na globalny i rywalizacyjny charakter postępu technologicznego. Wiele statystyk pokazuje, że Europa przegrywa ten wyścig m.in.: z Ameryką i Azją. Bez współpracy z nimi i wykorzystania ich doświadczenia będzie trudno ich dogonić. Musimy tworzyć grupy międzynarodowe, wykorzystać know-how i kojarzyć fachowców z różnych miejsc na świecie. – mówi.

Nasz gość został także zapytany o przebieg współpracy międzynarodowej w kontekście lepszej współpracy edukacji z biznesem. Wskazał m.in.: na program Erasmus+, który, jak słyszymy, nie jest już ograniczony wyłącznie do międzynarodowej wymiany studentów. Program ten od 2021 stał się programem globalnym i można tu realizować różne projekty. Mamy tutaj współpracę nie tylko europejską, ale i globalną. Są projekty, które się wpisują w potrzeby krajów spoza UE. Przykładowo, ostatnio byliśmy w Uzbekistanie, gdzie pokazywaliśmy projekty, które mają na celu usprawnienie transportu w Taszkiencie. W ramach tych projektów można też np. budować campusy wirtualne. – słyszymy.