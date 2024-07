Jak przekazano w raporcie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 28 proc. osób pracujących z systemem SAP zmieniło pracę. 77,4 proc. z nich jako powód wskazało, że była to ich indywidualna decyzja, 17,8 proc. odpowiedziało, że wynikało to z końca dotychczasowego projektu, a 4,8 proc. badanych zmieniło miejsce pracy w wyniku zwolnienia.

Reklama

"Na najwięcej ofert pracy mogą oczywiście liczyć seniorzy i eksperci, którzy mają powyżej 10 lat doświadczenia. Dodatkowym atutem jest znajomość języków obcych – nie tylko angielskiego, ale też niemieckiego. Blisko połowa takich ekspertów IT pracuje bowiem dla zagranicznych firm, szczególnie z Niemiec" - powiedziała, cytowana w raporcie, współautorka raportu Anna Jaglińska-Prawdzik.

Pracownicy SAP otrzymują podwyżki

Reklama

Z raportu wynika, że 72,8 proc. specjalistów IT pracujących w obszarze SAP otrzymało w ubiegłym roku podwyżkę. Ponadto 51,5 proc. respondentów wskazało, że ich zarobki zwiększyły się o więcej niż 10 proc. Jednak 22,3 proc. przekazało, że ich wynagrodzenie wzrosło, ale o mniej niż 10 proc., a 24,5 proc. odpowiedziało, że ich zarobki nie zmieniły się. Natomiast 1,7 proc. ankietowanych podało, że ich wynagrodzenie zmalało.

Według autorów raportu wysoki popyt na specjalistów z tej dziedziny wynika z nowej wersji oprogramowania systemu SAP - S/4HANA. "Po 2027 r. producent systemu przestanie wspierać starsze wersje. To wymusza na firmach przeprowadzanie projektów migracyjnych i to w krótkim czasie" - wytłumaczono w raporcie.

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów SAP

Jak podano w raporcie, popyt na pracowników w obszarze SAP jest równie silny w krajach DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz skandynawskich. W tych państwach system jest używany dłużej niż w Polsce, lecz "specjaliści nie przekazali kompetencji młodszym pracownikom w odpowiednim momencie". (...) Obecnie trzon tamtejszych rynków stanowią pracownicy w wieku 55+, podczas gdy w Polsce to 30-39 lat" - przekazano.

Dodano, że Polacy znają też średnio 2,5 modułu SAP, podczas gdy za granicą jest to najczęściej jeden moduł. "Mimo wzrostu stawek Polacy wciąż są też o ok. 30 proc. tańsi niż specjaliści z Zachodu. Obecnie najczęściej występująca stawka na kontrakcie to 200-225 zł netto za godzinę, a w przypadku umowy o pracę 20 – 25 tys. zł brutto miesięcznie" - podano.

"Rynek pracy SAP jest w znacznie lepszej kondycji niż całego IT. Tak wysoki popyt na pracę utrzyma się do ok. 2030 roku, kiedy większość firm przeprowadzi migrację. Potem wróci do normalnego poziomu. Pracy więc nie zabraknie, ale popyt na ekspertów będzie zbliżony do reszty rynku IT" - podsumowano.

Dane pochodzą z raportu Awareson "Rynek pracy SAP w Polsce. Analiza i prognozy 2024-2026.", opracowanego na podstawie badania z udziałem blisko 1200 specjalistów SAP.

Awareson to firma doradcza, która specjalizuje się w outsourcingu usług technologicznych oraz rekrutacjach IT i rekrutacjach SAP. (PAP)

fos/ mmu/