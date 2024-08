Google uznany za monopolistę

"Google jest monopolistą i działał w tej roli, aby utrzymać swój monopol" - oświadczył w poniedziałek sędzia Amit P. Mehta.

W 277-stronicowym orzeczeniu przekazał on, że Google złamał prawo w celu utrzymania monopolu na rynku wyszukiwarek internetowych. "NYT" ocenił, że może to zmienić sposób, w jaki giganci technologiczni prowadzą swoje interesy.

Ministerstwo sprawiedliwości USA oraz poszczególne stany amerykańskie w 2020 roku oskarżyły Google'a o nielegalne budowanie swojej przewagi poprzez płacenie innym firmom, takim jak Apple czy Samsung, w celu zapewnienia, że jego wyszukiwarka będzie docelowa na ich urządzeniach. Jak przekazał "NYT", koncern przeznaczał na ten cel miliardy dolarów rocznie.

"To największy proces antymonopolowy XXI wieku oraz pierwsza z wielu spraw wytoczonych gigantom technologicznym, który skończył się dla nich niepomyślnie" - powiedziała profesorka prawa na Uniwersytecie Vanderbilta Rebecca Haw Allensworth, specjalizująca się w prawie antymonopolowym. Oceniła, że może to być przełom.

Sąd przyznał rację skarżącym w najważniejszych zarzutach

Sąd przyznał rację skarżącym w najważniejszych zarzutach, ale w pomniejszych kwestiach przychylił się do argumentacji Google'a. Nie zgodził się np. z zarzutem, że koncern blokował wyszukiwarkę Bing należącą do Microsoftu.

Prezes do spraw globalnych w Google'u Kent Walker zapowiedział już, że firma odwoła się od orzeczenia sądu. "Ta decyzja potwierdza, że Google oferuje najlepsze narzędzie do wyszukiwania, ale równocześnie uznaje, że nie powinniśmy ułatwiać do niego dostępu" - ocenił.

Ministerstwo sprawiedliwości USA prowadzi kilka spraw wymierzonych w gigantów technologicznych, takich jak Google czy Apple. Jak podał "NYT", w tych bataliach sądowych rząd sprawdza, na ile ustawy antymonopolowe, których pierwotna wersja powstała na początku XX wieku, są skuteczne w dobie koncernów technologicznych o globalnym zasięgu.

Google, który jest częścią holdingu Alphabet, oferuje wiele produktów cyfrowych, z których najbardziej znana jest wyszukiwarka internetowa Google, używana - jak podaje firma analityczna Similarweb - w 91 proc. wszystkich wyszukiwań internetowych na świecie.(PAP)