Wzrost przychodów brutto PZU

PZU podało, że w drugim kwartale tego roku grupa zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 7 mld 283 mln zł z 6 mld 614 mln zł rok wcześniej.

Jak poinformowała spółka, w pierwszym półroczu 2024 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej grupy PZU wyniósł 2 mld 446 mln zł wobec 2 mld 688 mln zł w pierwszym półroczu 2023 roku.

Zysk netto oraz wzrost przychodów grupy PZU

Dodano, że grupa PZU w pierwszej połowie roku odnotowała wzrost przychodów z ubezpieczeń o 1 mld 282 zł do poziomu 14 mld 295 mln zł.

W komunikacie prasowym poinformowano, że wynik z usług ubezpieczenia po sześciu miesiącach tego roku wyniósł 1,6 mld zł (wobec blisko 2 mld zł w analogicznym okresie 2023 r.). Spółka poinformowała, że na jego poziom wpłynęły m.in. zwiększone koszty odszkodowań i świadczeń po licznych szkodach pogodowych, jakie wystąpiły w Polsce w drugim kwartale tego roku.

Wpływ wyników inwestycyjnych i bankowych

Dodano, że pozytywnie na wynik i rentowność Grupy PZU w pierwszej połowie 2024 r. oddziaływał wynik inwestycyjny w wysokości 1,23 mld zł (wzrost o 2,4 proc. r/r), a przede wszystkim wynik z działalności bankowej. Kontrybucja Banku Pekao i Alior Banku, należących do Grupy PZU, wyniosła w pierwszym półroczu br. 975 mln zł (wzrost o 3,6 proc. r/r).

Spółka poinformowała, że przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim w pierwszej połowie 2024 r. wzrosły o 11,4 proc. r/r - do 8,6 mld zł. Najmocniej wzrosła sprzedaż w ubezpieczeniach innych niż komunikacyjne. W tej grupie po dwóch kwartałach br. przychody wzrosły o 16,9 proc. r/r, czyli o ok. 0,5 mld zł. W ramach segmentu pozakomunikacyjnego największą dynamikę osiągnęły ubezpieczenia korporacyjne, gdzie sprzedaż w pierwszym półroczu br. w porównaniu do tego samego okresu 2023 r. wzrosła o 26,1 proc., a wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się o 9 proc. r/r - do blisko 280 mln zł.

Różnice wzrostu przychodów w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Dodano, że w ubezpieczeniach komunikacyjnych w pierwszej połowie roku segment autocasco zanotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży – do blisko 2,3 mld zł (więcej o 11,5 proc. r/r). Jednak ze względu na sytuację na rynku w segmencie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przychody w całej grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w pierwszym półroczu 2024 r. rosły wolniej – o 7,4 proc. r/r.

Z kolei przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce w pierwszym półroczu 2024 r. wzrosły o 6,7 proc. r/r - do blisko 4,3 mld zł. Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec czerwca 2024 r. wynosiła blisko 3,5 mln (wzrost o 3,4 proc. r/r). Przychody w całym filarze zdrowia w pierwszej połowie roku przekroczyły 920 mln zł i były wyższe o 21,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skonsolidowane aktywa Grupy PZU wynoszą 482 mld zł i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Grupa oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz dużym podmiotom gospodarczym. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji. (PAP)