Infrastruktura, inwestycje zagraniczne oraz bezpieczeństwo

Na konferencji prasowej Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, powiedział: – Jako nowoczesny, otwarty i dynamicznie rozwijający się region wykorzystujemy w pełni nasz potencjał. Doskonałą okazją jest właśnie forum ekonomiczne w Karpaczu, które stwarza niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i budowania relacji wśród najważniejszych decydentów, którzy co roku są uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia. Jestem przekonany, że liczne spotkania, dyskusje i wypracowane podczas nich rozwiązania przełożą się na konkretne decyzje, które pomogą nam odpowiadać na wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny świat – mówi Paweł Gancarz. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest głównym partnerem forum ekonomicznego.

Partnerem forum jest także miasto Wrocław. Wiceprezydent Renata Granowska tak mówiła o planach na tegoroczną konferencję: – Oprócz tych tematów, o których mówimy często, czyli infrastruktura i inwestycje zagraniczne, w tym roku chcielibyśmy zasygnalizować inny istotny aspekt, którym jest bezpieczeństwo. Chcemy opowiedzieć o naszym najnowszym programie Bezpieczny Wrocław, który łączy nowe technologie oraz edukację i pokazuje, jak mogą one wpływać na bezpieczeństwo publiczne. Program opiera się na rozwiązaniach sprawdzonych w Szwajcarii i Szwecji – mówiła na konferencji prasowej Renata Granowska.

Pierwszym wydarzeniem konferencji, jak co roku, będzie prezentacja Raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. Raport jest jednym z najbardziej wpływowych opracowań ekonomicznych w Polsce, analizującym kluczowe wyzwania społeczno-gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas forum, oprócz debat na tematy polityczne i gospodarcze, jest zaplanowany bogaty program kulturalny obejmujący m.in. cykl spotkań autorskich i koncertów, którego zwieńczeniem będzie występ Justyny Steczkowskiej.

Kulminacyjną częścią forum ekonomicznego jest zawsze wręczenie nagród dla wybitnych osobowości oraz zasłużonych podmiotów gospodarczych, których aktywność ma wpływ na życie polityczne i społeczne w naszym kraju i regionie. Tytuł Człowiek Roku podczas ostatniego forum otrzymał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Nagroda forum w kategorii firmy roku została przyznana firmie Budimex S.A., a odebrał ją Artur Popko, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimex S.A.

Rejestracja na forum kończy się 27 sierpnia 2025 r. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

Partner