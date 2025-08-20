Nowoczesny HR w UE: mobilność, prawo i sztuczna inteligencja

W panelu „Nowoczesny HR w UE: mobilność, prawo i sztuczna inteligencja” zostaną omówione współczesne wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Nowoczesny HR funkcjonuje w warunkach rosnącej mobilności pracowników i dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Zmiany demograficzne, migracje zarobkowe oraz nowe regulacje unijne przekształcają strukturę zatrudnienia w Europie Środkowo-Wschodniej. Coraz większego znaczenia nabierają elastyczne modele zarządzania zasobami ludzkimi, łączące outsourcing, przepływ siły roboczej z krajów trzecich oraz generatywną AI wspierającą decyzje personalne. W centrum pozostają kwestie konkurencyjności firm, odporności operacyjnej i strategii zarządzania ryzykiem w dynamicznym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Równocześnie rośnie znaczenie kompetencji cyfrowych, które stają się kluczowe nie tylko dla pracowników, lecz także dla działów HR adaptujących nowe technologie. Firmy inwestują w systemy analityki predykcyjnej, umożliwiające lepsze prognozowanie potrzeb kadrowych i minimalizowanie rotacji. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań HR staje się więc nie tylko odpowiedzią na zmiany rynkowe, lecz także źródłem przewagi konkurencyjnej.

Udział w panelu zapowiedzieli m.in.: Gertruda Uścińska, rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, Dominik Skowroński, ekspert ds. IT, wykładowca Politechniki Łódzkiej, RALEN GROUP, oraz Magdalena Malicka, dyrektor ds. strategii rozwoju biznesu i operacji HR, IBM, Polska.

Rejestracja na forum będzie otwarta tylko do 27 sierpnia 2025 r. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

