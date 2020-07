Jak pisze CNN, „znaczące uchybienia w zakresie zgodności” Deutsche Banku pozwoliły Epsteinowi na przeprowadzenie setek transakcji na łączną kwotę milionów dolarów. Powinno to było skłonić bank do dodatkowej kontroli. To pierwsze działania egzekucyjne regulatorów wobec banku za transakcje z Epsteinem.

Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork uznał, że Deutsche Bank nie wykrył „wielu podejrzanych transakcji” przeprowadzonych przez nieżyjącego już multimilionera, który popełnił samobójstwo w sierpniu 2019 r. Jeffrey Epstein oczekiwał na proces federalny pod zarzutem handlu dla celów seksualnych dziewcząt w wieku 14 lat w jego posiadłości na Manhattanie i Palm Beach.

Podejrzane transakcje obejmowały płatności na rzecz osób, którym publicznie zarzucano współsprawstwo Epsteina w wykorzystywaniu seksualnym nieletnich, a także przelewy dla rosyjskich modelek, czesne dla kilku kobiet, wydatki na hotel oraz bezpośrednie płatności na rzecz wielu kobiet o wschodnioeuropejskich nazwiskach. Regulatorzy stwierdzili, że Deutsche Bank, największy bank w Niemczech i mający już w przeszłości problemy prawne w Stanach Zjednoczonych, nie monitorował prawidłowo działalności kont prowadzonych w imieniu zarejestrowanego przestępcy seksualnego pomimo informacji, które były publicznie dostępne związanych z jego wcześniejszym przestępstwem. Bank powinien być zaalarmowany chociażby przez fakt, że Epstein używał ponad 200 tys. dolarów w gotówce rocznie.

Według regulatora, bank był wielokrotnie informowany o wcześniejszych oskarżeniach przeciwko Epsteinowi i jego rzekomym wspólnikom, gdy tylko został klientem Deutsche Banku. Na przełomie 2014 i 2015 roku departament ds. przestępstw finansowych banku zidentyfikował Epsteina jako podejrzanego, jednak gdy dyrektorzy banku zgodzili się zbadać tę kwestię i spotkali się z Epsteinem w jego nowojorskim domu, „wydawali się być zadowoleni” z jego wyjaśnień. Kiedy kierownictwo banku spotkało się, aby omówić relacje z Epsteinem około tydzień później, nie zachowało żadnych protokołów ze spotkania, mimo że wymagała tego polityka banku.

Deutsche Bank ma długą historię problemów regulacyjnych. W 2017 r. bank został ukarany grzywnami w wysokości 630 mln dolarów za skandal związany z praniem brudnych pieniędzy przez Rosjan o wartości 10 mld dolarów. Bank ma również długą i skomplikowaną relację z Donaldem Trumpem. W ciągu ostatnich dwóch dekad Deutsche Bank pożyczył Trumpowi ponad 2 mld dolarów, co czyni go największym kredytodawcą w momencie wyboru na prezydenta.