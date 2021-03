Skiba wystąpił w piątek podczas konferencji online poświęconej zarządzaniu ryzykiem i kapitałem w bankach w 2021 w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

Prezes Pekao mówił o problemach i wyzwaniach stojących przed bankami. Zwrócił uwagę, że zależą one od perspektywy: krótkookresowej, średnioterminowej i długookresowej.

"W krótkim okresie sektor bankowy i klienci banków czekają na wyrok Sądu Najwyższego w zakresie decyzji o różnych, bardzo skomplikowanych aspektach zawieranych umów frankowych i potencjalnych klauzul abuzywnych, które znajdują się w tych umowach" - powiedział prezes Pekao.

Rok 2021 dla polskich banków jest rokiem wyzwań

Jego zdaniem w krótkim okresie rok 2021 dla polskich banków jest rokiem wyzwań, na które istotnie rzutują dwa czynniki: kredyty frankowe i pandemia.

"Kredyty frankowe, jako Pekao SA mamy - można powiedzieć - trochę za sobą, bo podjęliśmy decyzje w czwartym kwartale, żeby zbudować całkiem sporą rezerwę, która byłaby możliwa do wykorzystania w ramach albo ugód, albo zwiększonej ilości skarg sądowych. Ale rzeczywiście przed sektorem bankowym stoi taki problem, polegający na tym, żeby ten problem kredytów frankowych rozwiązać" - powiedział szef Pekao.

Wskazał, że temat kredytów frankowych związany jest z rewolucją w sposobie myślenia o prawach konsumenckich, szczególnie na poziomie TSUE, która przeistoczyła się w wartości rezerw, jakie banki tworzą na kredyty frankowe.

"Rewolucja sposobu myślenia TSUE w krótkim okresie 2021 r. przesądzi o działaniach sądów czy banków. Pewnie ten problem nie będzie rozwiązany do końca już teraz" - zaznaczył Skiba.

Dodał, że rok 2021 to także rok pandemii i pytań, czy już się zakończyła i jakie będą potencjalne straty banków, jaki będzie spadek popytu na kredyty i jak to wpłynie na sposób działania banków. Zdaniem Skiby odpowiedź na te pytania warunkuje decyzje, jakie trzeba podjąć, jeśli chodzi o zmianę funkcjonowania biznesu bankowego w średnim terminie.

"To pytania o trendy, które pandemia bankom przyspieszyła" - powiedział. Wskazał, że przyspieszyła widoczna już wcześniej dygitalizacja banków, robią one to samo co wcześniej tylko "bardziej i szybciej". Skiba dodał, że odpowiedzi na stawiane przez banki pytania banki będą udzielać w strategiach.

"Pod koniec marca ogłosimy naszą strategię, gdzie również będziemy starali się odpowiedzieć na te pytania, które stawiają inwestorzy, stawiają analitycy, czyli jak wyobrażacie sobie biznes" - powiedział. Dodał, że chodzi też o to, co robić, aby sektor przy niskich stopach procentowy był tak zyskowny, jak przed pandemią.

Czy banki przestaną istnieć?

Według Skiby w długim okresie pojawiają się pytania dotyczące technologii rozumianej jako firmy technologiczne. "Pytanie o to, czy banki przestaną istnieć, bo Facebook za chwilę będzie oferował usługi bankowe (...). Tak naprawdę mamy do czynienia z trendami, które pokazują (...), że za chwilę technologia spowoduje, że banki po kilku latach przestaną mieć znaczenie" - powiedział prezes Pekao.

"Musimy przewidywać konsekwencje technologiczne (...) w rzetelny i wnikliwy sposób zastanawiać się, czym jest bank teraz i czym będzie w przyszłości" - uważa Skiba. Wyjaśnił, że firmy informatyczne, technologiczne, fintechy oferują usługi, dzięki którym mogą budować głęboką relację z klientem. Ocenił przy tym, że relacja między bankiem i klientem może być w tym obszarze konkurencyjna.

Skiba powiedział, że banki muszą posiąść umiejętność oferowania klientom usług za pośrednictwem kanałów, które nie są w ich domenie. "W gruncie rzeczy bank zastanawia się (...), w jaki sposób zarządzać danymi klienta, żeby móc z tego zarządzania nimi wygenerować odpowiedni poziom zysku" - powiedział prezes Pekao. Dodał, że propozycje banków muszą być jak najbardziej nowoczesne i dostosowane do trendów na świecie.