Wczoraj akcjonariusze PKO BP powołali w skład rady nadzorczej Macieja Łopińskiego (był wcześniej przewodniczącym rady nadzorczej PZU), który został jej przewodniczącym, Dominika Kaczmarskiego oraz Agnieszkę Winnik-Kalembę. Absolutorium dostał Zbigniew Jagiełło, dla którego poniedziałek był ostatnim dniem pełnienia funkcji prezesa banku. Odchodzi po 12 latach stania na czele największego polskiego banku.

Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, najpoważniejszym kandydatem do zastąpienie go był dotychczasowy wiceprezes Jan Emeryk Rościszewski. To na ma zostać dzisiaj powołany na to stanowisko przez radę nadzorczą.

Z ustaleń DGP wynika, że roszad w zarządzie będzie więcej. Ma do niego wejść Marcin Eckert, który w poniedziałek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PZU. Do PKO BP ma wrócić także Bartosz Drabikowski, były wiceprezes do spraw finansowych. W banku pracował od maja 2008 r. do grudnia 2017 r.

Z zarządu odwołany ma zostać za to Jakub Papierski, który jako wiceprezes nadzoruje obszar bankowości korporacyjnej oraz inwestycyjnej.