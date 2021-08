Reklama

"W całym 2021 r. nie utworzyliśmy nowych rezerw [na kredyty frankowe]. Uważamy, że one są absolutnie wystarczające, jeżeli chodzi o aktualną sytuację tego portfela" - powiedziała Graczyk podczas konferencji prasowej.

Bank podał dziś w raporcie, że w I poł. br. nie zawiązywał dodatkowych rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych. W ub. roku bank zawiązał taką rezerwę na kwotę 270,3 mln zł w całym roku, z czego 10,2 mln zł w I poł. 2020.

Według stanu na koniec czerwca, przeciwko bankowi toczyło się 617 spraw sądowych (450 spraw na koniec roku 2020) w związku z zawartymi umowami o kredyt w złotych indeksowany kursem CHF. Na 30 czerwca 2021 roku niespłacony kapitał kredytów, których dotyczyły przedmiotowe postępowania wynosił 162 mln zł (129,6 mln zł na koniec roku 2020).

Do tej pory do banku nie wpłynął żaden pozew zbiorowy, jak również żadna z klauzul stosowanych przez bank w umowach nie została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych.

Wartość netto portfela walutowych kredytów hipotecznych Grupy wynosiła 534,4 mln zł na koniec czerwca, z czego 521,3 mln zł stanowiła wartość portfela kredytów indeksowanych do CHF (odpowiednio 600,7 mln zł oraz 584,9 mln zł na koniec roku 2020).

Wartość kredytów ING Banku Śląskiego wzrosła o 11% w skali roku do 134,7 mld zł na koniec II kw. br.

Wiceprezes oceniła także, że "performance całego portfela kredytowego jest bardzo dobry", zarówno jak chodzi o część portfela objętego moratoriami w okresie pandemii, jak i nieobjętą.

"Mogę powiedzieć, że jakość portfela w naszym banku, jak i obserwując cały sektor, jest lepsza niż można było się spodziewać o tej samej porze rok wcześniej" - podkreśliła.

Udział kredytów nieregularnych (NPL) w całości portfela kredytów ING BSK wyniósł 2,8% w II kw. 2020 r. wobec 3,2% rok wcześniej.

Dla całego rynku, udział NPL w całości portfela wyniósł 6,2% na koniec II kw. wobec 6,5% rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)