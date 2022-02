Reklama

Pozycje nadzwyczajne dotyczą rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych i kosztów prawnych procesów, jak również kosztów dobrowolnych ugód z kredytobiorcami oraz z liniowym rozłożeniem składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (BFG); w 2020 dodatkowo: bez kosztów integracji Euro Banku oraz rezerw na zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem, wyjaśniono w raporcie.

"Czwarty kwartał 2021 r. był pod względem wyników operacyjnych dobrym kwartałem dla grupy kapitałowej Banku Millennium S.A. Skorygowane kwartalne przychody wzrosły o 10% r/r (w roku 2021: +3% r/r), podczas gdy koszty operacyjne (z wył. składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz kosztów prawnych) nie zmieniły się r/r (2021: spadek o 7% r/r). Przychody podstawowe (ang. core income) były wyjątkowo mocne w tym kwartale, a wzrost o 13% kw/kw przyczynił się do zwiększenia stopy wzrostu tej linii w całym roku 2021 do 6% r/r z poziomu 2% po I-III kw. 2021 oraz -1% w I poł. 2021. Dochód odsetkowy netto, główny czynnik wzrostu, wzrósł o 15% kw/kw do poziomu powyżej wartości sprzed pandemii, podczas gdy dochód odsetkowy netto za cały rok 2021 wzrósł o 5% r/r po spadku 1% r/r za okres I-III kw. 2021. Ta wysoka wartość była efektem połączenia wpływu wyższych stóp procentowych (średni WIBOR 3M w IV kw. 2021 na poziomie 1,53% w porównaniu z 0,22% w III kw. 2021) oraz solidnego 3% wzrostu kw/kw kredytów (bez portfela kredytów walutowych)" - czytamy w raporcie.

Rekordowo wysokie uruchomienia złotowych kredytów hipotecznych (IV kw. 2021: 2,8 mld zł, +33% r/r, w całym 2021 r.: 9,9 mld zł, +46% r/r) oraz istotne przyspieszenie w sprzedaży leasingu (IV kw. 2021: 1,1 mld zł, +39% r/r, 2021: 2,5 mld zł, były głównym powodem wzrostu. W całym roku 2021, udział banku w sprzedaży kredytów hipotecznych osiągnął poziom 12,5% (w roku 2020: 12,2%) dając trzecie miejsce na rynku (2020: miejsce czwarte), podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 767,1 mln zł wobec 668,9 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 215 mln zł wobec 201,6 mln zł kwartał wcześniej.

Bank podkreślił, że znaczące rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi znacznie obciążyły wyniki zarówno IV kw. 2021, jak i całego 2021 r.

"Odpisy na poziomie 732 mln zł w IV kw. 2021 i 2 305 mln zł w całym 2021 roku (662 mln zł i 2 086 mln zł odpowiednio dla walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez bank) spowodowały powstanie skonsolidowanej straty netto w wysokości 509 mln zł w IV kw. 2021 i 1 332 mln zł w 2021 roku w porównaniu do 23 mln zł zysku netto w 2020 roku. Dodatkowo w IV kw. 2021 i w całym 2021 roku Bank poniósł koszty związane z porozumieniami polubownymi (m.in. zamiana na kredyty hipoteczne w złotych, przedpłaty, wcześniejsza całkowita spłata) uzgodnionymi na negocjowanych warunkach z kredytobiorcami z walutowymi kredytami hipotecznymi (dobrowolne konwersje). W 2021 roku koszty te wyniosły 364 mln zł (przed opodatkowaniem), podczas gdy w samym IV kw. 2021 wyniosły 144 mln zł. Gdyby nie powyższe obciążenia (oraz koszty prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych), grupa zanotowałaby zysk netto za 2021 rok w wysokości 1 097 mln zł (IV kw. 2021: 306 mln zł) w porównaniu do skorygowanego zysku netto za 2020 rok w wysokości 695 mln zł, pokazując iż Grupa BM z powodzeniem przezwyciężyła większość bezpośrednich i pośrednich skutków pandemii" - czytamy dalej.

W całym 2021 r. bank miał 1 331,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,8 mln zł zysku rok wcześniej.

"W IV kw. 2021 napływ roszczeń sądowych, choć niższy niż w III kw. 2021, pozostawał na relatywnie wysokim poziomie. Na koniec grudnia 2021 r. Bank był stroną w 11 070 indywidualnych pozwach sądowych dotyczących kredytów udzielonych przez bank w por. z 9 664 na koniec września 2021 r. Jednocześnie, negatywny dla banków, trend w wyrokach sądowych był kontynuowany (szczegóły dotyczące spraw sądowych przeciw Grupie BM można znaleźć w dalszej

części raportu oraz raporcie rocznym za rok 2021, którego publikacja planowana jest w dniu 21 lutego 2022 r.)" - napisano w materiale.

Na koniec grudnia 2021 r. saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez Bank Millennium wyniosło 3 079 mln zł (na koniec września 2021 r.: 2 375 mln zł), co odpowiadało 25,7% portfela kredytów walutowych brutto (na koniec września 2021 r.: 19,5%).

"Jednocześnie, bank pozostaje otwarty wobec swoich klientów w kwestii walutowych kredytów hipotecznych mając na celu osiągnięcie polubownych rozwiązań na negocjowanych warunkach. W efekcie tych negocjacji oraz pozostałych naturalnych czynników, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych w trakcie roku 2021 zmniejszyła się o prawie 10 000 porównaniu do ponad 57 800 aktywnych umów kredytowych na koniec 2020 r. W ciągu ostatnich kwartałów (oraz w całym roku 2021) spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko bankowi" - wskazano także w raporcie.

W IV kw. 2021 roku w porównaniu z III kw. 2021 roku wskaźniki kapitałowe grupy obniżyły się: TCR wyniósł 17,06% and CET1 at 13,97%. Było to spowodowane spadkiem funduszy własnych o 7,5% (głównie utworzone rezerwy na ryzyko prawne). Minimalne wymogi odnośnie wskaźników regulacyjnych także spadły o 56 pkt. baz. dla TCR a o 43 pkt. baz. dla CET1. Jednocześnie miał miejsce spadek aktywów ważonych ryzykiem o 1,5%, podał też bank.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

