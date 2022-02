Reklama

"Strata netto przypadająca na akcjonariuszy mBanku w IV kwartale 2021 roku wyniosła 1 631,1 mln zł w stosunku do zysku netto w wysokości 26,6 mln zł w III kwartale. Jednocześnie zysk brutto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) wyniósł 591,8 mln zł i wzrósł o 8,4% w porównaniu do III kwartału 2021 roku" - czytamy w raporcie.

Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 190,77 mln zł wobec 976,93 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 489,95 mln zł wobec 409,47 mln zł rok wcześniej.

"Dochody ogółem Grupy mBanku wzrosły o 7,4% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 620,6 mln zł. Dochody podstawowe zwiększyły się, ponieważ wzrósł zarówno wynik z tytułu odsetek, jak i wynik z tytułu opłat i prowizji. Wyższy o 18,5% wynik z tytułu odsetek jest efektem wzrostu przychodów z tytułu odsetek głównie dzięki podwyżkom stóp procentowych w IV kwartale 2021 roku w sumie o 165 pb. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2021 roku osiągnęła poziom 2,42% w porównaniu do 2,02% w III kwartale 2021 roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 2,2%, głównie dzięki wyższym opłatom za konta i przelewy oraz wyższym przychodom z działalności maklerskiej" - czytamy dalej.

Wynik na działalności handlowej był ujemny, na co wpływ miała głównie wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło -32,8 mln zł, co było związane przede wszystkim z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania, podano także.

"W IV kwartale 2021 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 3,4% w stosunku do III kwartału i wyniosły 595,5 mln zł. Spadek nastąpił za sprawą niższych kosztów pracowniczych. W III kwartale 2021 roku część pracowników otrzymała dodatkowe wynagrodzenie w postaci jednorazowej nagrody. Koszty rzeczowe wzrosły o 2,6% głównie za sprawą wyższych kosztów IT. Amortyzacja nieznacznie obniżyła się w ujęciu kwartalnym. Efektem opisanych powyżej trendów był spadek wskaźnika kosztów do dochodów do 36,7%, czyli znacznie poniżej wskaźnika odnotowanego w poprzednim kwartale (40,9%)" - napisano dalej w materiale.

Istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny Grupy mBanku miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które w IV kwartale 2021 roku osiągnęły wartość 2 006,5 mln zł, w porównaniu do 436,8 mln zł w III kwartale 2021 roku.

"Najistotniejszym elementem tych kosztów w IV kwartale 2021 roku było ujęcie kosztów potencjalnego programu ugód w wysokości 1 009,8 mln zł oraz wzrost wpływu ryzyka prawnego związanego z pozwami indywidualnymi w wysokości 641,8 mln zł, który głównie wynikał z (i) większego niż zakładano napływu nowych spraw oraz (ii) zmiany poziomu straty na ekspozycji kredytowej w przypadku przegrania sprawy przez bank, w tym ze wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego dla banku scenariusza unieważnienia umów kredytu bez możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń o zapłatę kosztu korzystania z kapitału udostępnionego kredytobiorcy. Ponadto grupa ujęła dodatkowe koszty pozwu zbiorowego dotyczącego klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF w kwocie 268,7 mln zł oraz koszty kontrpozwów związanych z zabezpieczeniem roszczeń banku w sprawach waloryzacyjnych w wysokości 86,1 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 9,1 mld zł (tj. 2 mld CHF), w porównaniu do 12,3 mld zł (tj. 2,9 mld CHF) na koniec 2020 roku. Ponadto wartość portfela pożyczek udzielonych w CHF, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wyniosła 7,3 mld zł (31 grudnia 2020 roku: 6,8 mld zł), podano także.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku toczyły się 13 373 indywidualne postępowania sądowe (31 grudnia 2020 roku: 7 508 postępowań) wszczęte przeciwko bankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 3 506,5 mln zł (31 grudnia 2020 roku: 1 454,2 mln zł). Przeciwko bankowi toczy się również pozew zbiorowy dotyczący klauzul waloryzacyjnych. Pozew ten został złożony w Sądzie Okręgowym w Łodzi 4 kwietnia 2016 roku przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów reprezentujący grupę 390 osób - klientów bankowości detalicznej, którzy zawarli umowy kredytów hipotecznych waloryzowane kursem CHF.

"Poziom współczynników kapitałowych Grupy mBanku obniżył się w IV kwartale 2021 roku w związku ze spadkiem funduszy własnych, głównie w wyniku uwzględnienia straty rocznej grupy i zmiany wyceny portfela obligacji wycenianych przez pozostałe dochody całkowite" - napisano też w raporcie.

Na 31 grudnia 2021 roku Grupa mBanku po raz pierwszy uwzględniła w kalkulacji funduszy własnych i współczynników kapitałowych przepisy przejściowe dotyczące tymczasowego taktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody w związku z pandemią COVID-19.

Na koniec 2021 r. współczynnik kapitału podstawowego Tier I banku wyniósł 16,23%, zaś grupy sięgnął 14,15%. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł odpowiednio: 19,01% wobec 16,57%.

Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r. wobec 178,87 mld zł na koniec 2020 r.

W całym 2021 r. bank miał 1 178,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 103,83 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 1215,35 mln zł wobec 93,05 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.

(ISBnews)