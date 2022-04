Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w poniedziałek w Katowicach plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne. Ma on składać się z czterech punktów. Pierwszy to trzy miesiące "wakacji kredytowych", drugim ma być pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami, trzeci to wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u, a czwarty to wzmocnienie odporności całego sektora bankowego.

„Trzeba dokładnie sprawdzić, jakie będą efekty dla poszczególnych banków. Jest mowa o jednej szóstej dochodów odsetkowych. Musimy sprawdzić, jak to będzie wpływało na nas, bo każdy bank ma trochę inny udział kredytów hipotecznych i pozostałych” – powiedział PAP prezes Banku Pekao.

Jak zaznaczył, trwa dyskusja związana z tymi propozycjami, a ich poszczególne elementy były konsultowane z sektorem. „Słyszeliśmy też propozycje opozycji w parlamencie związane z mrożeniem WIBOR-u, czy też rat kredytowych, co byłoby bardzo negatywne dla sektora bankowego, gdyż likwiduje naturalny mechanizm rynkowy stóp procentowych. Propozycja Premiera jest zaś kompromisem między interesami kredytobiorców, a racjonalnością ekonomiczną” – uznał Skiba.

Szef rządu wyjaśnił, że plan, który zaproponuje rząd, ma ulżyć kredytobiorcom złotówkowym i pomóc im przejść przez trudny czas podniesionych stóp procentowych. Premier ocenił m.in., że obecnie banki komercyjne nadmiernie korzystają z rosnących stóp procentowych, dlatego stawki lokat bankowych powinny być urealnione na poziomie co najmniej 3-4 procent.

Z opublikowanych w poniedziałek danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec lutego 2022 r. zysk banków sięgnął ponad 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 97 proc. w stosunku do lutego 2021 r. Na poprawę wyniku wpłynął m.in. wzrost stóp procentowych.

Na początku kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Była to siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc.

Na początku kwietnia Lewica zaproponowała projekt ustawy, zakładający zamrożenie wysokości rat kredytowych, wracając do poziomu z 1 grudnia 2019 r, czyli sprzed podwyżek stóp.(PAP)

autor: Mateusz Babak