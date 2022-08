"To, co mogę powiedzieć - to mamy stosunkowo duży odsetek klientów, którzy składają już wnioski na wszystkie 8 rat [wakacji kredytowych], które dopuszcza ustawa - duży odsetek. W związku z tym myślę, że na podstawie obserwacji - to jest 7 dzień [składania wniosków o wakacje kredytowe] możemy wysnuć wniosek, że pewnie w okolicach września, po powrotach z wakacji, będziemy mieć większą pewność, ile tego jest" - powiedział Bartkiewicz podczas wideokonferencji prasowej.

Podkreślił, że "póki co, nie mamy żadnych podstaw do korekty wskaźnika 70% - najmniejszych".

W lipcu bank informował, że wakacje kredytowe spowodują jednorazowe obniżenie skonsolidowanego wyniku brutto banku (jako pomniejszenie przychodów) za lipiec 2022 roku o ok. 1,7 mld zł, podał bank. Spodziewa się pierwszej od 14 lat straty za III kw. 2022 r. Kwotę oszacowano przy założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta 70% uprawnionych kredytobiorców.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)