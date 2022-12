Stąd właśnie gigantyczna kwota tych strat. Mówił o niej tuż przed rozprawą w TSUE Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Nakreślił też scenariusz rozwoju sytuacji w sektorze bankowym: potencjalna upadłość instytucji z dużymi portfelami frankowymi i „zarażanie” tych, które franków nie mają – choćby z uwagi na konieczność płacenia dodatkowych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), uruchamiany w momencie bankructwa instytucji depozytowej. To skutek dla sektora bankowego, ale konieczne byłoby też zaangażowanie państwa, bo przecież to ono gwarantuje depozyty do równowartości 100 tys. euro. 100 mld zł to ok. 3 proc. PKB . Efekt domina w sektorze bankowym spowodowałby jednak, że koszty dla państwa mogłyby być większe. Deficyt finansów publicznych bez scenariusza kryzysu w sektorze bankowym to ok. 5 proc. PKB.