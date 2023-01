Reklama

"Perspektywa 2023 roku w środowisku bankowym w różnym stopniu jest charakteryzowana obawami, co nadzieją i optymizmem. 50 proc. patrzy na obecny rok z lękiem i obawą, to o 13 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Pozostałe 50 proc. patrzy na 2023 rok nadzieją i optymizmem i jest to o 13 pkt proc. więcej niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Rok gorszy czy lepszy?

Mniej niż połowa badanych (43 proc.) uważa, że 2023 rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. 27 proc. badanych spodziewa się, że 2023 rok będzie lepszy, natomiast według 30 proc., 2023 rok będzie porównywalny z poprzednim, podano.

Z badania wynika, że 45 proc. badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku 2023 będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom (r/r wzrost o 17 pkt proc.). 43 proc. jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. 13 proc. badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów.

"38 proc. przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Pięciu na dziesięciu badanych (53 proc.) wskazuje na wzrost przychodów odsetkowych, a kolejne 10 proc. na wzrost przychodów z opłat i prowizji" - czytamy w komunikacie.

W 2023 r. największa dynamika wzrostu przewidywana jest w liczbie klientów korzystających z bankowości mobilnej - 98 proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Podobne - dynamiczne zmiany są oczekiwane we wzroście liczby klientów korzystających z bankowości internetowej. W pozostałych obszarach także przeważają opinie pozytywne nad negatywnymi. Znacząco poprawiły się przewidywania dotyczące wzrostu liczby lokat terminowych, podano.

Według 93 proc. badanych, w 2023 roku wzrosną koszty działalności banków (+17 pkt proc. r/r), 38 proc. przewiduje wzrost przychodów banków (-38 pkt proc. r/r). Jedna czwarta badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP (28 proc.) i klientów detalicznych (21 proc.). Według 23 proc. badanych, wzrośnie zaufanie do banków, a według 21 proc., poprawi się reputacja sektora bankowego, wskazano również.

Jak wynika z badania, 78 proc. badanych przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2023 r., a 78 proc.. przewiduje spadek zatrudnienia w bankach. 23% badanych spodziewa się poprawy stabilności sektora bankowego. We wszystkich tych obszarach obserwowany jest regres w stosunku do odczytu w roku 2022 r.

Po ile euro pod koniec stycznia?

Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,68 na koniec stycznia 2023 r.

Miesiąc wcześniej było to odpowiednio: 4,72 zł za euro, 4,51 zł za dolara i 4,74 zł zł za franka szwajcarskiego.

Na rynku walutowym dziś rano za euro płacono 4,72 zł, za dolara - 4,33, a za franka - 4,72.

Bankowcy z 77 placówek oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2022 - grudzień 2023 wyniesie 15,8%.

W grudniu br. w Polsce odnotowano inflację CPI w wysokości 16,6% r/r.