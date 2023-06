Reklama

"Nie zakładamy takiego scenariusza i jesteśmy przekonani, że są w naszych rękach, w rękach sieci bezpieczeństwa, wszelkie narzędzia nadzorcze do tego, aby takim scenariuszem zapobiegać" - powiedział przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zapytany o to, co by się stało, gdyby jakiś bank upadł (po wyrokach TSUE - PAP).

W opinii przewodniczącego KNF, przewalutowanie kredytów frankowych na złote to rozwiązanie uczciwe wobec kredytobiorców frankowych, czyli rozwiązanie, które znalazło się w promowanej przez KNF propozycji ugodowej dla kredytów we frankach, polegającej na konwersji kredytów i potraktowania ich tak jakby od początku były złotowe.

Reklama

Silny jak polski system bankowy

Jastrzębski podkreślił, że polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany i charakteryzuje się w miarę dobrą płynnością.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w czwartek dwa wyroki w sprawach wytoczonych bankom przez konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty denominowane we frankach szwajcarskich. TSUE uznał, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz, że sądy mogą zarządzać środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy.

pif/ mmu/