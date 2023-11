W ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%" podpisano 40 801 umów kredytowych na kwotę 16,5 mld zł, wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

"Bezpieczny kredyt w liczbach: 40 801 podpisanych umów kredytowych, 16,5 mld zł - kwota udzielonych kredytów, 405,6 tys. - średnia kwota kredytu" - czytamy na profilu resortu na platformie X (dawniej Twitter).

Program "Bezpieczny kredyt 2%" dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie obowiązuje od lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.

MRiT: Dotychczas założono 4,5 tys. kont mieszkaniowych

Dotychczas założono 4,5 tys. kont mieszkaniowych, umożliwiających otrzymanie premii przy regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

"4 499 założonych kont […], 19,2 mln zł zgromadzona kwota" - czytamy na profilu resortu na platformie X.

Średnia kwota lokat to 4 266 zł. Konta mieszkaniowe wprowadza ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Jest to rozwiązanie skierowane do tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Gwarantuje ono otrzymanie premii od państwa przy regularnym oszczędzaniu. Konto można założyć od 13 do 45 roku życia. Minimalna wpłata miesięczna - 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).