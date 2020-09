W ramach projektu w północnym Hongkongu firma Gammon Construction Ltd. wymieniła generatory wysokoprężne na potężne akumulatory litowo-jonowe zwane Enertainers, aby zasilać gigantyczne dźwigi wznoszące wieżowce. To kolejny dowód na to, jak obniżone koszty i zwiększona wydajność baterii litowo-jonowych otworzyły drogę do elektryfikacji sektorów, które uważano za niemożliwe do zelektryfikowania.

Chociaż żurawie budowlane zawsze były zasilane energią elektryczną, to jednak prąd do ich silników wytwarzały generatory diesla, gdyż potężne pobory potrzebnej mocy zbytnio obciążały lokalne sieci i groziły przerwami w dostawie energii. Tymczasem zespoły baterii mogą pobierać niewielką moc z sieci przez cały dzień i noc, aby zapewnić energię potrzebną do napędzania dźwigu. Takie rozwiązanie jest korzystne dla środowiska nie tylko ze względu na ograniczenie zanieczyszczenia, ale też ze względu na hałas.

„Możemy pracować dłużej, ponieważ zasilenie bateryjne wytwarza znacznie mniej hałasu, jest znacznie bardziej ekonomiczne z punktu widzenia paliwa i konserwacji, a nasza firma jest w stanie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i poprawić jakość powietrza” - komentuje Sammy Lai, dyrektor w Gammon Construction , który wykorzystuje akumulatory w Hong Kong Science Park.

Gammon kupił baterie od Ampd Energy Ltd., startupu z Hongkongu założonego w 2015 roku. Swój pierwszy egzemplarz firma dostarczyła około rok temu, a teraz wysłała 17 zespołów baterii do siedmiu różnych przedsiębiorstw, które używają ich w 14 lokalizacjach. Do końca roku ma zostać dostarczonych kolejnych 16 sztuk.

Według BloombergNEF, do niedawna budowy zasilane bateryjnie byłaby propozycją zbyt kosztowną. Jednak w ciągu ostatniej dekady koszty akumulatorów litowo-jonowych spadły o 90 proc., ponieważ producenci zdobywają doświadczenie w montażu ich do pojazdów elektrycznych.

Reklama

Ampd sprzedaje i wynajmuje Enertainers, które są wypełnione bateriami litowo-jonowymi, niklowymi, kobaltowymi i manganowymi w ilości wystarczającej do zasilania 25 tys. iPhone'ów. Chociaż firma nie ujawnia ceny, to dyrektor generalny Brandon Ng powiedział, że biorąc pod uwagę ceny energii elektrycznej i oleju napędowego w Hongkongu, ogólnie taniej jest leasingować i używać jeden z jego akumulatorów niż tradycyjny generator. Koszty konserwacji są również niższe, ponieważ akumulatory mają mniej części ruchomych.

Wyeliminowanie generatorów diesla na budowach zmniejsza również zanieczyszczenie i hałas na poziomie ulicy. W Hongkongu, gdzie obowiązują ograniczenia decybeli od godziny 19:00. do 7 rano Enertainer może pozwolić na dłuższe godziny pracy w zależności od używanego sprzętu. Jak dotąd Hongkong jest jedynym rynkiem Ampd, chociaż firma chce się rozwijać.

Użycie zespołów baterii może teoretycznie również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych na placach budowy, w zależności od sposobu wytwarzania energii, choć sama budowa zwykle stanowi zaledwie ułamek śladu węglowego w porównaniu z produkcją cementu i stali potrzebnych do wznoszenia konstrukcji.