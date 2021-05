Krajowe emisje CO2 pochodzące z paliw kopalnych i produkcji cementu wzrosły o 14,5 proc. w pierwszym kwartale 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim – podaje raport Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA). To najszybsze tempo wzrostu od ponad dekady – redakcja CNN cytuje głównego analityka CREA Lauriego Myllyvirtę. Chińskie emisje były również o 9 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2019 r., przed pandemią.

W rezultacie, Chiny wygenerowały prawie 12 miliardów ton metrycznych CO2 w roku kończącym się w marcu 2021 r. To rekordowo wysoki poziom.

Wzrost emisji w Chinach

Ostatnie dane z Carbon Monitor wykazały ogromny wzrost emisji dwutlenku węgla w Chinach. Emisje tego kraju w pierwszym kwartale wzrosły o 21 proc. rok do roku – najszybciej wśród głównych emitentów na świecie.

Najnowsze badania podkreślają dylemat, przed którym stoi druga co do wielkości gospodarka świata. Chiny muszą utrzymać tempo ożywienia, jeśli chcą osiągnąć cel prezydenta Xi Jinpinga, jakim jest podwojenie PKB do 2035 roku. Jednak Xi zobowiązał się również do uczynienia swojego kraju neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 roku. Polityka klimatyczna jest postrzegana jako główny obszar współpracy – i rywalizacji – między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Ożywienie zależy od paliw kopalnych

Chinom trudno jest zmniejszyć swój wpływ na klimat i stworzyć bardziej ekologiczną gospodarkę w momencie, gdy ich ożywienie gospodarcze zależy od projektów napędzanych paliwami kopalnymi.

Według Myllyvirty, około 60 proc. wzrostu zużycia węgla pochodzi z sektora energetycznego. Kolejne dwa duże czynniki to sektor metalowy i materiałów budowlanych, gdzie aktywność wzrasta ze względu na budownictwo. Pekin zapewnia, że chce ograniczyć emisje w tym roku. Premier Li Keqiang zobowiązał się w marcu, że priorytetem na rok 2021 będzie szersze wykorzystanie czystej energii i zwiększenie inwestycji w zielone technologie.

Ambitne cele a polityka makroekonomiczna

Rząd nałożył również surowe cele klimatyczne w tym roku, a lokalne rządy wprowadziły ambitne cele w zakresie ograniczenia emisji silnie zanieczyszczających przemysłów, takich jak stalowy.

Myllyvirta skomentował próby ograniczenia emisji, że sektor przemysłu stalowego ma „duże znaczenie dla trajektorii emisji w Chinach”. Dodał też: „Plan redukcji emisji może zadziałać tylko wtedy, gdy obecna ekspansja popytu na stal w budownictwie spowolni. A to trafia w sedno polityki makroekonomicznej Chin”.