Z powodu mrozu, który zniszczył brazylijskie uprawy, kontrakty na kawę wzrosły prawie dwukrotnie w ciągu ostatniego roku, osiągając siedmioletnie maksima. Ceny detaliczne kawy będą prawdopodobnie podążać za tym samym trendem – podaje redakcja CNN.

Ceny cukru również rosną, co jest efektem zarówno mrozów, jak i upałów w różnych częściach świata. Cena pszenicy – jedno z najczęstszych źródeł pożywienia – osiągnęła najwyższy poziom od prawie ośmiu lat w związku z gwałtownie rosnącymi temperaturami i suszami. Skok cen żywności pokazuje, jak ekstremalna pogoda, w dużej mierze spowodowana kryzysem klimatycznym, wpływa na życie. A klimatolodzy ostrzegają, że skutki będą się jeszcze bardziej nasilać.

„Zmiany klimatyczne docierają do naszych stołów w jadalni” – skomentowała CNN Business Cynthia Rosenzweig, starsza adiunkta w Instytucie Ziemi Uniwersytetu Columbia.

Światowe ceny żywności wzrosły o 31 proc. w ciągu ostatniego roku – według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Niedobory dostaw spowodowane ekstremalną pogodą są jednym z kilku czynników stojących za tą inflacją żywności. W przeciwieństwie do poprzednich boomów cenowych, ten nie jest napędzany przez typowe czynniki, takie jak popyt na rynkach wschodzących czy słaby dolar amerykański.

Gwałtowne zjawiska pogodowe przyczyniły się do strat w wysokości 40 miliardów dolarów tylko w pierwszej połowie 2021 roku – podaje Swiss Re, największa na świecie firma reasekuracyjnej. To druga najwyższa kwota w historii.

Nie wszystkie ekstremalne zjawiska pogodowe są spowodowane kryzysem klimatycznym – pisze CNN. Na przykład, niektóre zmieniające się wzorce pogodowe mogą być spowodowane przez zjawisko La Nina.

Brakuje pracowników, ceny opakowań rosną

Część inflacji cen żywności w USA jest spowodowana brakiem pracowników, m.in. w sektorze rolniczym, w związku z pandemią i ograniczeniem imigracji przez administrację Trumpa. Koszty transportu są również wysokie z powodu wysokich cen ropy naftowej i braku kierowców ciężarówek. Nie mówiąc już o wysokich kosztach opakowań. Ceny konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 5,4 proc. w ciągu 12 miesięcy, do lipca – jest to najszybszy roczny skok cen od 2008 roku. Ceny producentów rosły jeszcze szybciej w lipcu, ustanawiając rekord drugi miesiąc z rzędu.

Ceny pszenicy na amerykańskim rynku idą w górę częściowo z powodu „obaw o suszę i warunki upraw w Ameryce Północnej”, według agencji żywnościowej ONZ. W szczególności, susze w Kanadzie i północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych zniszczyły uprawy pszenicy. Eksperci piszą o klęsce żywiołowej: uprawy pszenicy „zostały ugotowane”. Ponad 95 proc. zachodniej części Stanów Zjednoczonych jest obecnie w pewnym stopniu dotkniętych suszą.

Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ zmiany klimatu zwiększają częstotliwość i dotkliwość susz. Raport wydany przez tę grupę w zeszłym tygodniu wykazał, że susze, które wcześniej zdarzały się tylko raz na dekadę, teraz występują na świecie o 70 proc. częściej. Chris Field, profesor badający zmiany klimatyczne na Uniwersytecie Stanforda, martwi się o to, jak susze i ograniczenia wody w Kalifornii i na Zachodzie wpłyną na amerykańskie dostawy orzechów, owoców i warzyw.

Ceny kawy i cukru w górę

Ale to nie tylko ciepłe warunki wpływają na podaż żywności. Ciężkie mrozy w Teksasie na początku tego roku spowodowały co najmniej 600 milionów dolarów strat w rolnictwie w całym stanie. Obejmowały one straty w inwentarzu żywym, uprawach cytrusów i warzyw.

Silne mrozy uszkodziły uprawy kawy w Brazylii, wywołując obawy o poważny spadek produkcji.