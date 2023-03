Reklama

"Inwestujemy nie tylko w farmy wiatrowe, ale też fotowoltaiczne. Poza projektem w Raciborzu, w budowie mamy jeszcze trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 110 MW i dwie fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 150 MW" - poinformował prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany w piątkowym komunikacie firmy.

Reklama

W Gamowie niedaleko Raciborza

W ostatnim czasie w Gamowie niedaleko Raciborza rozpoczęło się przygotowanie terenu pod budowę 15 turbin wiatrowych o mocy 2,2 MW każda - łączna moc farmy to 33 MW. Początek prac budowlanych zaplanowano na przełom marca i kwietnia, a pierwsza wyprodukowana z instalacji energia popłynie w połowie 2024 r. i pokryje zapotrzebowanie ok. 28 tys. gospodarstw domowych.

Obecnie Tauron dysponuje 11 farmami wiatrowymi: Majewo, Piotrków, Zagórze, Wicko, Marszewo, Lipniki, Śniatowo, Mogilno, Inowrocław, Dobrzyń oraz Gołdap. Energię elektryczną wytwarza w nich 200 turbin wiatrowych o łącznej mocy 416 MW.

W czerwcu ub. roku Grupa kupiła projekt farmy wiatrowej Mierzyn w woj. zachodniopomorskim, co zwiększy moce wiatrowe Taurona o prawie 60 MW. Budowa farmy powinna zakończyć się do końca przyszłego roku.

Zielony zwrot Taurona

Z początkiem października zeszłego roku Tauron ogłosił też inwestycję o łącznej mocy 20 MW w Nowej Brzeźnicy (Łódzkie). Prąd popłynie stamtąd na początku 2025 r. Farma, na którą złoży się 9 turbin o mocy 2,2 MW każda, zaopatrzy w energię 19 tys. gospodarstw domowych.

Strategia tzw. zielonego zwrotu Taurona zakłada, iż w 2025 r. Grupa będzie dysponować mocą 1,6 tys. MW w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 r. będzie to 3,7 tys. MW, czyli ok. 80 proc. miksu wytwórczego Taurona.

W energetyce wiatrowej Tauron chce do 2025 r. podwoić moce, by w 2030 r. dysponować 1,1 tys. MW. W fotowoltaice do 2025 r. moce mają wzrosnąć do 700 MW, a 5 lat później do 1,4 tys. MW.