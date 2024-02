Informację o wynikach zimowej inwentaryzacji (przyjmuje się, że to stan na koniec 2023 roku) podał w poniedziałek w swoich mediach społecznościowych Białowieski Park Narodowy. Dane dotyczące liczby żubrów powstawały na podstawie ok. 170 obserwacji z dwudniowego liczenia. Na koniec 2022 roku doliczono się w polskiej części Puszczy Białowieskiej 829 żubrów, w tym blisko 140 cieląt.

"Sporo zwierząt obserwowano na przylegających do puszczy polach"

Doroczne liczenie żubrów w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest ich największa w Polsce populacja, jest przeprowadzane zawsze zimą. Pracownicy parku narodowego, leśnicy z nadleśnictw Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka, a także wolontariusze liczą żubry wykorzystując fakt, że w porze zimowej zwierzęta zbierają się w większe grupy w miejscach dokarmiania i przez dłuższy czas nie oddalają się stamtąd. Pojedyncze sztuki można wtedy wytropić po śladach na śniegu, jeśli on jest. Od kilku lat do liczenia żubrów wykorzystywany jest też dron.

W informacji o wynikach tej inwentaryzacji park zwraca uwagę, że żubry wędrują coraz dalej od Puszczy Białowieskiej; w lasach nadleśnictwa Rudka doliczono się dziesięciu, a nadleśnictwa Nurzec - kilkunastu żubrów.

"Sporo zwierząt obserwowano na przylegających do puszczy polach, gdzie żerują na oziminach czy kukurydziskach. Te żubry są płochliwe, często się przemieszczają i mieszają, co utrudnia ich policzenie oraz weryfikację, które żubry były zarejestrowane kilkakrotnie" - podał park zaznaczając, że inwentaryzacja przynosi dane szacunkowe, bo - z racji wielkości populacji i rozległości terenu - nie da się zwierząt policzyć co do sztuki.

Duża część policzonej populacji bytuje poza Puszczą Białowieską

Dr Katarzyna Daleszczyk z ośrodka hodowli żubrów BPN zwróciła uwagę, że duża część policzonej populacji bytuje poza Puszczą Białowieską i już nie ma z nią związku. Szacunki mówią, że jest to już blisko ok. połowy policzonych żubrów. "Te żubry z puszczy już wyszły, przeniosły się na pobliskie tereny i już nie wracają" - powiedziała PAP ekspertka. Jako przykład takiej sytuacji podała nadleśnictwo Bielsk.

"Ale mamy też nadleśnictwo Rudka i nadleśnictwo Nurzec, czyli żubry które są w bardzo dużej odległości od Puszczy Białowieskiej i właściwie nie ma żadnych podstaw, żeby je z tą puszczą jakoś wiązać na siłę" - dodała dr Daleszczyk. "Zdajemy sobie sprawę, że czasami nie obywa się bez konfliktów, ale sam fakt rozchodzenia się żubrów na nowe tereny jest jak najbardziej efektem zaplanowanej działalności" - wskazała.

Daleszczyk dodała, że widać też np. wędrówki żubrów z Puszczy Białowieskiej do Puszczy Knyszyńskiej. "To jest jak najbardziej na plus dla populacji, bo te geny się jednak mieszają" - podkreśliła ekspertka.

autor: Robert Fiłończuk