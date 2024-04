Zakład recyklingu paneli PV ruszy już za miesiąc

Prezes spółki technologicznej 2loop Tech dr Maciej Tora poinformował, że za miesiąc w Łodzi zostanie otwarty zakład umożliwiający niemal 100 proc. recykling paneli fotowoltaicznych.

„Opracowaliśmy i laboratoryjnie przetestowaliśmy technologię, która umożliwia oddzielenie każdego elementu, w taki sposób, by uzyskać czyste szkło, aluminium, miedź, krzem, srebro, tworzywo sztuczne. Tylko ten sposób uzyskiwania w pełni czystych elementów umożliwi opłacalność recyklingu i, co ważne, taka technologia jest korzystna dla środowiska, nie powodujemy dodatkowych prac w hucie, która musiałaby odzyskać czyste szkło, wykorzystując energię” – podkreślał Tora.

Technologię odzyskiwania surowców z paneli PV spółka 2loopTech we współpracy z Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie. Łódzki zakład ma przetwarzać 40 ton paneli fotowoltaicznych miesięcznie, około 100 tys. sztuk rocznie.

Zgodnie z zaprezentowanymi podczas debaty wyliczeniami w 2019 roku moc zainstalowanych instalacji PV w całym kraju wynosiła niecałe 2 GWh. W 2023 roku to już było ponad 14 GWh.

„Gdybyśmy teraz chcieli te wszystkie instalacje zdemontować, to kolejka tirów załadowanych tymi panelami, ustawiłaby się na drodze z Krakowa do Gdańska. Zajęłyby więc trasę 600 kilometrów. Stąd tak ważne, by już dziś funkcjonowały zakłady, które będą te panele recyklować, najlepiej w 100 proc.” – dodał Tora podczas debaty zorganizowanej przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podczas targów ochrony środowiska i gospodarki odpadami Ekotech w Targach Kielce.

Ważna regulacja i wsparcie MŚiK

Prelegenci zwrócili uwagę na konieczność odgórnej regulacji, która stanowiłaby o dopłatach do recyklingu paneli oraz baterii, które są przetwarzane, ale nie w pełni. „Legislacja i dopłaty to sposób, by uniknąć powrotu do praktyk wyrzucania baterii w krzaki, albo przetrzymywania ich w stodołach” – powiedział Robert Makiela, prezes Wastes Service Group.

„Ministerstwo Środowiska i Klimatu powinno już teraz tworzyć osobny fundusz, z którego wypłacałoby dopłaty do recyklowania baterii, czy paneli fotowoltaicznych” – ocenił Michał Kusz, prezes Green Recovery Organizacja Odzysku.

Podczas odbywających się w środę i czwartek 24. Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – Ekotech w kieleckim ośrodku wystawienniczym swoje produkty prezentowało niemal 80 wystawców z Polski i zagranicy. (PAP)

autor: Wiktor Dziarmaga