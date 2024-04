W opinii ekspertów jest to najlepszy w historii rok pod względem nowych projektów wiatrowych. Jak czytamy w raporcie, "wzrost liczby instalacji wiatrowych pokazuje, że świat zmierza we właściwym kierunku w walce ze zmianami klimatycznymi".

Branża energetyki wiatrowej powinna zwiększyć moc do co najmniej 320 GW do 2030 r.

Autorzy raportu wskazują, że branża energetyki wiatrowej powinna zwiększyć moc do co najmniej 320 GW do 2030 r. Dzięki temu spełnione zostanie zobowiązanie ze światowego szczytu klimatycznego w Dubaju (COP28) do potrojenia mocy z energii odnawialnej do 2030 r. Ben Backwell, dyrektor generalny GWEC, z entuzjazmem przyjął rekordowy wynik, ale jednocześnie zaznaczył, że "należy zrobić znaczniej więcej, aby utrzymać wzrost".

Podobnie jak w 2022 r. także w ubiegłym roku Chiny przodowały pod względem budowy nowych instalacji wiatrowych zarówno na lądzie, jak i na morzu. W globalnym ujęciu Chiny odpowiadają za 65 proc. nowych inwestycji w tej branży, tuż za nimi plasują się USA, Brazylia i Niemcy. W sumie te cztery kraje odpowiadają za 77 proc. nowych instalacji.

W raporcie stwierdzono, że w Afryce i na Bliskim Wschodzie w 2023 r. wybudowano elektrownie wiatrowe o mocy prawie 1 GW, czyli trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim. W związku z nadchodzącymi projektami w RPA, Egipcie i Arabii Saudyjskiej przewiduje się, że w tym regionie moc energii wiatrowej wzrośnie pięciokrotnie do 2028 r. Największa elektrownia wiatrowa w Afryce to "Lake Turkana Wind Power" w Kenii, która dostarcza 17 proc. energii w kraju.

Łączna moc elektrowni wiatrowych na świecie wynosi obecnie 1021 GW.