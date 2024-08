UJ: XIX-wieczne wojskowe mapy okazały się bezcennym źródłem informacji o cennych przyrodniczo obszarach Karpat

Okazuje się, że aż 40 proc. obszaru Karpat od Cieszyna do Przemyśla, czyli 20 tys. km2, zajmuje las, który rośnie tam nieprzerwanie od 170 lat. Dr Dominik Kaim i dr Ewa Grabska-Szwagrzyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy pomocy archiwalnych map wojskowych, odkryli te cenne tereny – czy to właśnie one będą stanowić przyszłe obszary chronione?