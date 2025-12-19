URE zatwierdził taryfy za prąd na 2026 r.

Ważne W dniu 17 grudnia 2025 r. prezes URE Renata Mroczek poinformowała w środę, że średnia cena w taryfach na energię elektryczną dla gospodarstw domowych wyniesie od 1 stycznia 495,16 zł za MWh netto. Dla większości gospodarstw korzystających z taryf wzrost całego rachunku za energię wyniesie ok. 3 proc.

Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. 31 grudnia kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh. Jeżeli od 1 stycznia gospodarstwo domowe dalej będzie korzystało z cen taryfowych, za samą energię elektryczną zapłaci minimalnie mniej niż w 2025 r.



Niezależnie od zatwierdzonych przez Prezesa URE niższych (w porównaniu do 2025 r.) w 2026 r. taryf na sprzedaż energii dla pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej, wzrosną pozostałe składowe rachunków za energię elektryczną.

Taryfy dystrybucyjne wzrosną średnio o 9,36 proc. w porównaniu z taryfami na 2025 r., natomiast stawki opłat dystrybucyjnych uwzględniające dodatkowe opłaty zawarte na rachunku gospodarstwa domowego jak kogeneracyjna, mocowa, OZE, jakościowa, wzrosną średnio o ok. 7,6 proc.



Jak podkreśla URE, jest to związane z koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oraz modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych przez przedsiębiorców odpowiedzialnych za infrastrukturę sieciową w naszym kraju. Dodatkowo, na poziom taryf dystrybucyjnych ma wpływ taryfa przesyłowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz inflacja.



Zgodnie z danymi URE, blisko 90 proc. odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych korzysta z grupy taryfowej G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh. Dla gospodarstw domowych o takim zużyciu średni miesięczny wzrost na rachunku wyniesie ok. 3 proc., czyli na poziomie inflacji.

PGE: cena energii dla grupy taryfowej G w 2026 r. wyniesie średnio 495,16 zł za MWh netto

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) poinformował w środę wieczorem, że 17 grudnia 2025 r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G na rok 2026 dla spółki PGE Obrót(spółka zależna od PGE) na poziomie średnio 495,16 zł za MWh (cena bez podatku od towarów i usług oraz bez podatku akcyzowego).

„W związku z brakiem pełnego pokrycia kosztów oraz prognozowanym ryzykiem wyższego niż uznany przez URE kosztu bilansowania i dopasowania profilu zużycia, spółka dokonała oceny wpływu wysokości zatwierdzonej taryfy na swoją działalność. Spółka zidentyfikowała w segmencie Obrót potencjalną stratę z tytułu niepełnego uznania przez prezesa URE poniesionych kosztów, która - według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu - szacowana jest na poziomie ok. 560 mln zł” - podkreśliła spółka w komunikacie.



Pod koniec listopada br. Grupa Kapitałowa PGE informowała, że odnotowała ponad 6,5 mld zł straty netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2025 r. Jednocześnie w samym trzecim kwartale br. miała ponad 540 mln zł zysku netto - wynika z opublikowanego we wtorek raportu finansowego grupy kapitałowej.

PGE podawała też, że wyprodukowała w trzecim kwartale 12,58 TWh energii elektrycznej netto, co oznacza spadek produkcji z 13,16 TWh w ub.r. Większość prądu wyprodukowano z węgla brunatnego, gdzie produkcja wyniosła 6,95 TWh (spadek r/r o 12 proc.) oraz z węgla kamiennego - 2,87 TWh (bez zmian względem 2024 r.). Produkcja z gazu ziemnego wyniosła 1,99 TWh (o 24 proc. więcej rdr), a łączna produkcja ze źródeł odnawialnych - 0,5 TWh. 0,27 TWh wyprodukowano z kolei w elektrowniach szczytowo-pompowych.



PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma niecałe 61 proc. akcji.

Tauron: cena za prąd dla gospodarstw domowych w 2026 r. wyniesie 497 zł netto

Cena energii elektrycznej Taurona w najpopularniejszej taryfie dla gospodarstw domowych wyniesie w 2026 r. 497 zł netto za MWh - podała 17 grudnia 2025 r. spółka w informacji prasowej. W raporcie poinformowała natomiast o utworzeniu, w związku z zatwierdzonymi stawkami za energię, rezerwy na poziomie ok. 160 mln zł.



Tauron poinformował w informacji prasowej, że zatwierdzona stawka taryfowa na 2026 r. dla klientów spółki Tauron Sprzedaż będących gospodarstwami domowymi wyniesie 497 zł netto za MWh (o 13 proc. mniej, niż zatwierdzona cena aktualnie obowiązująca, przed mrożeniem).

Z kolei w czwartkowym raporcie giełdowym koncern poinformował, że dokonał oceny wpływu zatwierdzonej taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w grupach taryfowych G (w których odbiorcami są przede wszystkim gospodarstwa domowe) na wyniki finansowe.



Biorąc pod uwagę m.in. zatwierdzoną cenę sprzedaży energii elektrycznej w grupach G Tauron zidentyfikował konieczność utworzenia w IV kw. 2025 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie: sprzedaż i handel hurtowy, wstępnie oszacowanej na ok. 160 mln zł.



Koncern w raporcie zastrzegł, że wartość tej rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym za 2025 r.



W informacji dla klientów Tauron zachęca do odpowiedniego doboru grupy taryfowej dla domu, poprzez skorzystanie z doradcy energetycznego online dostępnego na tauron.pl/kalkulator. Koncern zachęca przy tym do korzystania z jego oferty wielostrefowej.

„Od lipca ponad 25 tys. gospodarstw domowych skorzystało już z wielostrefowej oferty tanich godzin prądu od Taurona. Dzięki niej klienci dokładnie wiedzą, w których godzinach energia elektryczna jest najtańsza, co pozwala im dostosować pracę energochłonnych urządzeń do harmonogramu najkorzystniejszych stref cenowych” - napisano w informacji Taurona.



Wyjaśniono, że w ramach taryfy G13s o nazwie Tanie Godziny gospodarstwa domowe mogą skorzystać z 14 stref cenowych energii elektrycznej w ciągu roku. Aby oszczędzać, należy dostosować czas używania energochłonnych urządzeń do harmonogramu tanich godzin.

„Klient poznaje wszystkie stawki za prąd jeszcze przed podpisaniem umowy i ma gwarancję, że pozostaną one niezmienne przez cały okres obowiązywania cennika. To daje pełną przewidywalność kosztów i kontrolę nad wydatkami” - wskazuje koncern.

Tauron przekonuje, że warto dokładnie przeanalizować swój rzeczywisty profil zużycia energii. Pozwala to korzystać z potencjału oszczędności oferowanego przez taryfy strefowe i w konsekwencji obniżać rachunki za prąd.

Grupa Tauron

Tauron Sprzedaż zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej blisko 6 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Spółka oferuje m.in. energię z własnych źródeł odnawialnych oraz usługi i technologie w zakresie fotowoltaiki, magazynowania energii, ogrzewania i poprawy efektywności energetycznej. Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju – jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców. W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. Od 2010 r. akcje Tauron Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30.(PAP)

Enea: cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie średnio 495,16 zł za MWh

Zarząd spółki Enea poinformował w środę, że 17 grudnia 2025 r. spółka oceniła wpływ na wynik finansowy obszaru obrotu zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G na okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Spółka wskazała, że prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla Enei, na poziomie średnio 495,16 zł za MWh. „Wysokość zatwierdzonej taryfy nie pokrywa w pełni szacowanych przez spółkę uzasadnionych kosztów, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej z uwzględnieniem zmienności profilu zużycia energii elektrycznej przez klientów oraz kosztów jej bilansowania” - stwierdziła spółka w komunikacie.



Enea poinformowała, że w związku z tym zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kwartale 2025 roku rezerwy na umowy „rodzące obciążenia w segmencie obrotu”, która została oszacowana na poziomie 178 mln zł. Spółka zaznaczyła, że wysokość wskazanej rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym Emitenta za 2025 rok.

W połowie listopada br. Grupa Enea informowała, że po trzech kwartałach 2025 r. wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 4,66 mld zł (niższy r/r o 12,7 proc.). Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły blisko 20,7 mld zł wobec 24,2 mld zł w analogicznym okresie ub. roku, co wynikało – jak podano - głównie ze zmian cen energii na rynku hurtowym. Zysk netto był niższy r/r o 9 proc. i wyniósł ponad 2,7 mld zł. Wskaźnik długu netto/EBITDA LTM ukształtował się na poziomie -0,12 i był niższy r/r o 0,14, co potwierdza zdolność Grupy do pozyskiwania finansowania na strategiczne inwestycje. Spółka dodała również, że obszar obrotu odnotował wzrost wyniku EBITDA r/r o 355,3 mln zł, do poziomu 587,4 mln zł. Po trzech kwartałach 2025 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym wyniósł prawie 18 TWh i był niższy r/r o 3,7 proc., co było spowodowane zmianą portfela klientów. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym spadły w stosunku do analogicznego okresu roku ub. o 12,3 proc.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce i większościowym akcjonariuszem kopalni Bogdanka.

(PAP)

ab/ malk/mtb/ drag/