Ochrona przed dronami

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Karolem Nawrockim, ukraiński przywódca powiedział, że jego kraj nie tylko otrzymuje wsparcie, ale dzieli się też doświadczeniem w kwestii ochrony przed wojną, przed inwazją.

- Mamy technologię w zakresie ochrony życia ludzi, jesteśmy bardzo mocni w zakresie produkcji broni współczesnej i skutecznej. I dlatego proponuję Polsce całe to doświadczenie. O tym mówiliśmy z panem prezydentem, będziemy kontynuowali tę współpracę, będziemy solidarni w tym. Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami, wiemy jak ochronić się wobec wszystkich rodzajów dronów - podkreślił Zełenski.

Dodał, że Ukraina jest gotowa kontynuować dialog z Polską w zakresie bezpieczeństwa, również wobec zagrożenia z Białorusi oraz na obszarach morskich.

Współpraca Ukrainy z Polską

Zełenski poinformował, że zaprosił Nawrockiego, aby odwiedził Ukrainę, by „obejrzeć, co jeszcze możemy zrobić w zakresie naszej współpracy”.

Ukraiński przywódca powiedział też, że wsparcie ze strony UE zapewnia jego krajowi „pewność w zakresie finansowym, jeżeli Rosja będzie nadal kontynuowała wojnę”. - A właśnie takie sygnały teraz słyszymy, to te środki wydamy na obronność, jeżeli będą kontynuowali wojnę (Rosjanie). Jeżeli świat zmusi Rosję do zaprzestania wojny, to oczywiście wydamy te środki wyłącznie na odbudowę - zadeklarował.

"Rosja powinna zapłacić za tę wojnę”

Według Zełenskiego, ważne jest że rosyjskie środki pozostają zamrożone i „oczywiste jest Rosja powinna zapłacić za tę wojnę”. Zełenski podkreślił, że Ukraina liczy na wsparcie Polski i jest gotowa współpracować w ramach programu SAFE, by produkować współczesną broń. Zełenski powiedział też, że Kijów „jest gotowy powitać polskie firmy w zakresie odbudowy Ukrainy”.

Zełenski: Rozmowa z prezydentem Nawrockim bardzo pozytywna

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim jako bardzo pozytywną. Wyraził nadzieję, że jego wizyta w Warszawie otwiera nową stronę w relacjach polsko-ukraińskich.

Zełenski, który podziękował Nawrockiemu za długą rozmowę i otwartość, podkreślił, że to była pierwsza tego rodzaju rozmowa z prezydentem Polski, co odbiera bardzo pozytywnie.

- Bardzo liczę na to, że ta wizyta otwiera nową, jeszcze bardziej ważną stronę w naszych stosunkach, Ukrainy i Polski. Nie tylko sąsiadów, ale dwóch elementów Europy, bez których w naszej części Europy w ogóle nie będzie wolności, bo nie będzie bezpieczeństwa - podkreślił.

Prezydent Ukrainy podziękował też Polsce za - jak podkreślił - bardzo odczuwalne wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców od początku inwazji Rosji w 2022 r.

- Robimy wszystko, by Polska zawsze była również obok nas w naszych europejskich dążeniach - dodał Zełenski.

"Musimy szanować się nawzajem, być uważni i ostrożni, bo Rosja próbuje zrujnować nasze relacje"

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że stosunki Ukrainy i Polski powinny były mocne. Podkreślił, że dużo zależy tu też od retoryki obu krajów. Musimy szanować się nawzajem, być uważni i ostrożni, bo Rosja próbuje zrujnować nasze relacje - mówił Zełenski po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim.

Prezydent Zełenski powiedział na konferencji prasowej, że jego kraj zawsze bronił siebie i bronił Europy oraz że Ukraina zapłaciła za to cenę życia swych obywateli.

Podkreślił, że bardzo ważne jest, by stosunki Ukrainy i Polski były mocne. - Oczywiście są czynniki zewnętrzne, ale jako liderzy, jako przywódcy, powinniśmy działać, by nasze stosunki były mocne, to bardzo zależy również od retoryki obu krajów. Powinniśmy być bardzo uważni, szanować się nawzajem i być bardzo ostrożni - mówił prezydent Ukrainy. Bo - jak podkreślił - Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski.

- Nie dajmy jej tego zrobić - wezwał prezydent Zełenski.

Przyspieszenie ekshumacji ofiar zbrodni na Wołyniu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapytany o kwestie ekshumacji ofiar zbrodni na Wołyniu, powiedział, że strona ukraińska jest gotowa wyjść naprzeciw polskim oczekiwaniom przyspieszenia prac w tej sprawie.

Na konferencji prasowej po piątkowym spotkaniu w Warszawie prezydenci Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki byli pytani o sprawę ekshumacji ofiar zbrodni na Wołyniu i o to, kiedy Polska może otrzymać konkretne deklaracje w tej sprawie.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że kwestia ta była wielokrotnie poruszana, również podczas piątkowych rozmów z prezydentem Nawrockim, a w towarzyszących im delegacjach są przedstawiciele i szefowie polskich i ukraińskich Instytutów Pamięci Narodowej.

- Mają wszystkie fakty i mają już rozpisane wszystkie kroki i prace się rozpoczęły. Strona polska pragnie to przyspieszyć. Strona ukraińska jest gotowa wyjść temu naprzeciw – zapewnił Zełenski.

Prezydent Nawrocki powiedział, że podczas rozmów odnoszono się do konkretnych 26 wniosków złożonych przez polski IPN. - I wychodzimy dzisiaj z panem prezydentem Zełenskim z przekonaniem, że wszystkie te kwestie formalne, administracyjne, które do tej pory stawały naprzeciw rozwiązaniu tej sytuacji, zostaną po stronie ukraińskiej rozwiązane – powiedział.