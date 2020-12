Plan, który trafił do konsultacji rynkowych to efekt rewizji ubiegłorocznego badania, w którym operatorzy sondowali rynek i zbierali niewiążące oferty na przesył. Efektem było zidentyfikowanie oczekiwania rynków na zwiększenie możliwości transportu gazu przez Lasów z Polski do Niemiec.

Zgłoszone wtedy niewiążące zapotrzebowanie na nową przepustowość ciągłą rządu 1,2 mld m sześc. rocznie w kierunku Niemiec. Oznaczało to konieczność zwiększania fizycznych zdolności przesyłu gazu tą rurą o 700 mln m sześc. rocznie.

Konsekwencje przebudowy rynku w Niemczech

W badaniu chodziło o przesył z polskiego obszaru już na nowy obszar Trading Hub Europe, który powstanie z początkiem października 2021 r. w wyniku połączenia istniejących GASPOOL i NetConnectGermany. Połączenie stref nakazał niemiecki Regulator.

Połączenie obszarów będzie wymagało sporych fizycznych inwestycji w Niemczech, ponieważ zmiana pociągnie za sobą ograniczenie możliwości rezerwowania przesyłu w niektórych punktach, a niemiecki regulator BNetzA wymaga, by te możliwości nie spadły.

Dotyczyć to będzie chociażby niemieckiego końca gazociągu jamalskiego, gdzie rurami zarządza operator Gascade. Po polskiej stronie punktu połączenia Mallnow żadne inwestycje nie są wymagane, bo istniejąca zdolność przesyłu odpowiada maksymalnym wymaganiom BNetzA.

Pewne zmiany będą wymagane również w sieci operatora Ontras, z którym sieć Gaz-Systemu łączy się właśnie poprzez Lasów, oraz w samej polskiej sieci.

Redukcja oczekiwanych zdolności przesyłowych

Ostateczny przyrost przepustowości został określony na 510 mln m sześć. rocznie. (613 tys. kWh na godzinę). Jak tłumaczy Gaz-System, już po pierwszy badaniu - które wykazało potrzebę rozbudowy do 1,6 mld m sześc. rocznie, projekt został po stronie polskiej poddany dodatkowej analizie. Zarówno pod kątem zapotrzebowania na większą przepustowość, jak i z punktu widzenia niezbędnych inwestycji i ekonomicznej opłacalności projektu.

Co wykazało badanie? Od kiedy zostanie zwiększona przepustowość? Jakie będą koszty po polskiej stronie? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl