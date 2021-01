Paliwo do silników odrzutowych było produktem naftowym, którego sprzedaż w Azji najbardziej spadła w poprzednim roku. Popyt na inne produkty naftowe, takie jak olej napędowy i benzyna również uległ zmniejszeniu, ale powoli widać znaki odbicia w tym segmencie rynku.

Globalne zużycie ropy spadło w 2020 roku o 9 milionów baryłek dziennie. Eksperci szacują, że w bieżącym roku popyt na naftę powinien podnieść się o ponad 6 milionów, powiedział Muller w czasie środowej konferencji internetowej Gulf Intelligence. „Paliwo lotnicze jest największym pojedynczym towarem, na które musi wrócić zapotrzebowanie.”- dodał.

Szczepionkowe paszporty

Wolumen zużycia paliwa do silników odrzutowych nie wzrośnie dopóki turyści nie wrócą do regularnych podróży po świecie. Nie będzie to możliwe bez osiągnięcia odporności populacyjnej, którą mogą zapewnić masowe szczepienia lub przechorowanie przez większość ludzi Covid-19, oświadczył Muller. Już wkrótce przepustką na pokład samolotu oprócz krajowego paszportu będzie zaświadczenie o szczepieniu na Sars-CoV-2. „Patrząc na rezerwacje wakacji w Europie, obu Amerykach i Azji, wszystko to wciąż pozostaje rozłożone na łopatki. To musi się zmienić.”- uważa Muller.

Niepewność co do ożywienia popytu na paliwo lotnicze w Azji skłoniła tamtejsze rafinerie do rezygnacji z długoterminowych kontraktów na dostawy. Z powodu niskich marż azjatyckie rafinerie mogą wygasić przerób nawet 1 milion baryłek ropy dziennie, ostrzegł Arif Mahmood z malezyjskiego państwowego koncernu Petroliam Nasional. Lukę na azjatyckim rynku będą się starały zapełnić między innymi rafinerie z Bliskiego Wschodu.