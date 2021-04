O sfinalizowaniu umowy o partnerstwie z Northland Power przy projekcie Baltic Power, która przewiduje wspólną realizację i eksploatację morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, PKN Orlen informował 25 marca. Jak wówczas oznajmił, rozpoczęcie budowy planowane jest na 2023 r., a w związku z projektem spółka zależna Northland Power - NP Baltic Wind objęła udziały w Baltic Power.

„Projekt Baltic Power będzie korzystnie wpływał na postrzeganie Polski jako wiodącego miejsca do inwestycji w regionie. Przyczyni się to nie tylko do natychmiastowego wzrostu liczby miejsc pracy, ale zachęci również inne firmy z Ameryki Północnej do poważnego potraktowania Polski jako części ich długoterminowej strategii inwestycyjnej” – powiedział Romi Jaszczynski, Business Development Manager, PAIH Toronto, cytowany w przesłanym PAP przez PAIH w czwartek komunikacie.

Jak podkreślono, celem współpracy PKN Orlen i Northland Power jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja farmy o mocy do 1,2 GW. „W realizację projektu, na bardzo wczesnym etapie, było zaangażowane biuro PAIH w Toronto, do którego zwrócili się przedstawiciele Northland Power, zainteresowani rozwijającym się rynkiem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” – zaznaczono w komunikacie. Wspomniano także, iż projekt Baltic Power stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.

“W naszej codziennej działalności wspieramy polskie firmy w ich ekspansji zagranicznej. Ale też duża część naszej pracy skoncentrowana jest na promowaniu Polski, jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji. Z przedstawicielami Northland Power spotykaliśmy się wielokrotnie, przekazaliśmy spółce kompleksowe informacje na temat polskiej gospodarki, sektora energetyki odnawialnej, programów rządowych i specjalnych stref ekonomicznych. Tym bardziej cieszy nas fakt, że projekt budowy farmy wiatrowej na Bałtyku i współpraca pomiędzy Northland Power i PKN Orlen stała się faktem” – oświadczył Zack Labieniec, kierownik biura PAIH w Toronto.

Jak zaznaczyła PAIH, Northland Power planuje jeszcze w tym roku zainwestować 290 mln zł w rozwój projektu, przy czym część tej kwoty to wydatki rozwojowe. W informacji przypomniano, że „Northland Power jest globalnym producentem energii, specjalizującym się w produkcji energii elektrycznej z czystych, odnawialnych źródeł”. „Założona w 1987 r. kanadyjska firma jest światowym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. Northland posiada i zarządza zróżnicowaną mieszanką wytwórczą, w tym odnawialnymi źródłami energii na lądzie, energią słoneczną i wydajną energią z gazu ziemnego” – podkreślono w komunikacie.

PAIH zwróciła uwagę, że wraz z dalszym rozwojem gospodarczym, popyt na energię elektryczną w Polsce będzie systematycznie rósł w nadchodzących dziesięcioleciach. „Dodatkowo, projekt polskiej polityki energetycznej przewiduje konieczność dodania od 10 do 12 GW mocy morskiej energii wiatrowej i dodatkowych 15 GW mocy słonecznej do 2040 r.” – podała PAIH. Według Agencji wspólna inwestycja PKN Orlen i Northland Power „otwiera zatem Polsce drogę do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i zdobycia pozycji regionalnego lidera transformacji energetycznej w ciągu następnej dekady”.

Jak informował marcu PKN Orlen, zakończenie budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power planowane jest w 2026 r. - jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.

PKN Orlen podkreślał wcześniej, że budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych Grupy Orlen wpisującym się w jej strategię, która zakłada rozwój nisko i zeroemisyjnej energetyki. Koncern podawał też, że na projekty wspierające cele osiągniecia neutralności klimatycznej przeznaczy do 2030 r. 47 mld zł.