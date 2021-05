Polska przesłała w tym tygodniu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego siedem propozycji dotyczących wydania środków z Funduszu Modernizacyjnego. Te pomysły prawdopodobnie przełożą się na pięć programów - wynika z informacji portalu WysokieNapiecie.pl.

Fundusz Modernizacyjny zasilą w latach 2021-30 środki pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji CO2, stanowiących 2 proc. całkowitej puli unijnej. W 2014 r. zrezygnowały z nich bogatsze kraje starej UE na rzecz nowych członków.

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Ministerstwa Klimatu, Polsce zostaną przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Przy obecnej cenie 55 euro za prawo do emisji CO2, pula dla Polski wyniosłaby około 33 mld zł. Kwota będzie się oczywiście wahała w zależności od wyceny uprawnień i kursu złoty/euro.

Wsparcie z funduszu dzieli się na priorytetowe i resztę. Priorytety to odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna. sieci energetyczne, magazyny energii i wsparcie regionów, które muszą przejść transformację. Na te cele państwa muszą wydać 70 proc. pieniędzy z FM. Programy ocenia specjalny komitet pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego. On też decyduje czy propozycje państw mieszczą się w definicji priorytetów.

Wydatki z Funduszu Modernizacyjnego mają być z Krajowym Planem Odbudowy oraz "tradycyjnymi" programami z Funduszu Spójności i Rozwoju. To oznacza, że projekty wspierane z KPO, np. farmy wiatrowe offshore, nie będą w tym czasie finansowane z FM. NFOŚiGW, który ma być krajowym operatorem FM, będzie ogłaszał konkursy w ramach programów priorytetowych. Ustawa, która daje mu nowe kompetencje jest w tej chwili w Senacie.

Moje (małe) ciepło

NFOŚiGW przygotował program "Moje Ciepło", z którego ma być dofinansowany zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach. To program, którego od dawna spodziewał się rynek.

